Lies of P: Parademeister besiegen, so schlagt ihr den ersten Boss

Der Parademeister in Lies of P ist der erste Boss, dem man im Spielverlauf begegnet.

Waren die kleinen Gegner auf dem Weg hierher noch gut zu beherrschen, kann sich das beim Parademeister schnell ändern. Der Kerl ist groß, robust und hat eine deutlich größere Reichweite mit seinen Angriffen. Dennoch muss man nicht befürchten, wie beim ersten Boss in Wo Long: Fallen Dynasty in den Boden gedroschen zu werden. Folgt diesen Tipps.

Kampf gegen den Parademeister gewinnen

Der Boss ist eine gute Gelegenheit, noch einmal alles Revue passieren zu lassen, was uns das Spiel an Mechaniken vermittelte (Blocken, Ausweichen, Heilen etc.). Wir werden es brauchen.

Weiterhin gibt es vor der Arena des Bosses einen Händler, bei dem ihr diverse Objekte kaufen könnt. Zum Beispiel das Elektroblitz-Schleifmittel zum Verstärken der Waffen.

Deckt euch hier mit Schleifmittel ein, um den Kampf einfacher zu machen.

Einmal Schleifmittel kostet lediglich 250 Einheiten Ergo und erhöht den Schaden beträchtlich. Farmt ein paar kleinere Gegner im Level, falls ihr nicht genug habt.

Erste Phase

Bei seinem Grundangriff schlägt der Parademeister dreimal mit seinen Fäusten in Richtung Boden, wenn ihr in seiner Nähe verweilt. Den Schlägen kann man bequem ausweichen.

Blocken funktioniert ebenfalls, wenn ihr nah an ihm dranbleiben möchtet, aber ihr verliert dadurch ein wenig Energie, solange die Blocks nicht mit perfektem Timing erfolgen. Greift ihr nach einem Block an, könnt ihr verlorene Gesundheit zurückgewinnen.

Spätestens hier sollten Ausweichen und Blocken sitzen.

Da der Parademeister relativ wenig Schaden bewirkt, kann sich das Blocken > Angreifen > Blocken > Angreifen durchaus rentieren. Probiert ein wenig herum, ob Blocken oder Ausweichen für euch besser funktioniert.

Holt er mit dem rechten Arm aus, schlägt er damit geradeaus und überbrückt einige Meter. Weicht im richtigen Moment zur Seite oder zweimal hintereinander zurück, dann sollte er euch nicht treffen.

Weiterhin nutzt er eine Art Bauchklatscher. Hier rentiert es sich, das Risiko eines Blocks einzugehen und ein wenig Schaden zu kassieren. Anschließend habt ihr eine der besten Chancen zum Angreifen, da er eine Weile braucht, um sich aufzurichten.

Nach dem Bauchklatscher kann man prima zurückschlagen.

Ebenfalls gut angreifbar ist er nach seinem Schlag mit den gekreuzten Armen. Ein recht einfaches Muster besteht darin, in einer Tour schräg um seinen Körper herum auszuweichen und ihn von der Seite bzw. von hinten zu attackieren.

Landet einen Treffer, maximal zwei, und beobachtet ihn. Er sollte danach zum Schlag ausholen. Greift in dem Moment nicht an, sondern weicht erneut seitlich um seinen Körper herum aus und schlagt wieder einmal zu.

Vorsicht ist geboten, wenn er rot aufleuchtet und die Hände über dem Kopf zu einem Wutangriff ballt. Hier ist Ausweichen am besten (zweimal nach hinten, einmal dürfte nicht reichen). Ansonsten könnt ihr auch im perfekten Moment blocken, was sehr knifflig ist. Ein Block zur falschen Zeit haut euch trotzdem von den Beinen.

Einer der gefährlichsten Angriffe.

Weicht lieber zurück und ihr habt anschließend ein fabelhaftes Zeitfenster für Gegenangriffe. Beim Aufstehen lässt er sich wahnsinnig viel Zeit. Die beste Gelegenheit zum Kontern.

Zweite Phase

Die zweite Kampfhälfte wird dadurch eingeläutet, dass er seinen massiven Käfig vom Rücken auf den Boden haut (in dem Moment dürft ihr nicht zu nah sein). Nutzt die anschließenden Sekunden und verpasst ihm ein paar harte Treffer, bevor er mit seiner Keule in die finale Phase wechselt.

Der Ablauf ändert sich nicht grundlegend. Greift er mit der Keule an, blockt sie, greift aber nicht sofort an. Nach dem ersten Schlag folgt noch ein zweiter. Dieser muss ebenfalls geblockt werden, danach habt ihr Gelegenheit zum Angreifen.

Auch der Bauchklatscher ist wieder da, aber diesmal rappelt er sich schneller auf und ist rasch wieder im Angriff. Bedenkt das und seid nicht zu gierig, wenn er auf dem Boden liegt.

Ansonsten achtet darauf, wenn er sich rot färbt. Hier ist das Ausweichen wieder am besten, zur Not ein möglichst perfekter Block. Behaltet auch den Füllstand der Fabelkünste und -slots im Auge:

Nutzt diesen mächtigen Angriff am besten, wenn der Parademeister am Boden liegt (Dreieck bzw. Y), um massiven Schaden zu bewirken.

Für den Sieg über den Parademeister gibt es das Ergo eines Parademeisters (uh... es gibt noch mehr?) und Quarz.