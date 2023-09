Lies of P: Verrückter Esel besiegen, so knackt ihr den zweiten Boss

Der Verrückte Esel in Lies of P ist der zweite Boss im Spielverlauf und der erste Stalker, den wir treffen. Er bewacht den Zugang zum Rathaus.

Geht sicher, dass ihr auf dem Weg zur Brücke, die zum Rathaus führt, links in einem Gebäude den Aufzug freigeschaltet habt. Er verschafft euch eine sehr hilfreiche Abkürzung vom Stargazer "Im Haus auf dem Elysion-Boulevard". So ist der Weg zum Boss angenehm kurz und wir müssen nicht jedes Mal über die Dächer laufen.

Kampf gegen den Verrückten Esel gewinnen

Der Esel kämpft mit einem massiven Beil, das er in beiden Händen führt und mit dem auszuholen ihn sichtlich Kraft kostet. Entsprechend behäbig ist er bei manchen seiner Schläge.

Beim Blocken seiner Angriffe stellen wir rasch fest, dass wir mehr Schaden als beim ersten Boss erleiden, dem Parademeister. Entsprechend wichtig ist das Timing beim Blocken. Mit einer perfekten Ausführung verlieren wir keine Gesundheit.

Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr außerdem die Legionswaffe am linken Warm wechseln (funktioniert am Stargazer). Versucht es mit der Puppenschnur: Mit L2/LT zieht ihr den Esel zu euch heran.

Er steht dann für einen kurzen Moment untätig vor euch und ihr könnt ihm ein paar Treffer verpassen. Wiederholt das so lange, bis die Puppenschnur keine Aufladungen mehr hat. Dann geht es normal weiter.

Der Kampf ist nicht sonderlich schwer und das Moveset des Esels nicht ausgefallen. Ein perfekter Block negiert jeglichen Schaden, aber den dürfte nicht jeder beherrschen.

Bedenkt auch, dass der Esel etwas hat, das in den Souls-Spielen "Hyper-Armor" hieße. Das bedeutet, dass nicht alle eurer Treffer ihn zurückdrängen und seine Angriffe unterbrechen (sogar die wenigsten). Man vergisst sich schnell, während man auf ihn einprügelt.

So kann man es natürlich versuchen, erleidet dann aber regelmäßig Schaden, wenn man nicht blockt, sondern immer weiterprügelt.

Beim Wutangriff heißt es: zurückweichen.

Der Wutangriff, bei dem er sich rot färbt, erfolgt nicht allzu häufig und ist wie immer zu meiden (nicht zu blocken). Weicht zurück und wartet seine Dreierkombo ab, die er im Wutmodus für gewöhnlich benutzt, dann könnt ihr kontern.

Eine fabelhafte und beliebig wiederholbare Methode, um den Esel schwer zu verletzen, ist ein Backstab. Umkreist ihn und achtet auf seinen Rücken, dort erscheint das Symbol für einen kritischen Treffer:

Es ist fast spielend einfach, den Esel zu umkreisen und seinen Rücken zu attackieren, ohne dass er sich gescheit wehren könnte.

Es ist nicht schwierig, in seinen Rücken zu gelangen. Nutzt dieses Verhalten aus und ihr könnt den Boss fast trügerisch einfach besiegen. Die Backstab-Methode fühlt sich schon ein wenig nach Cheesen an. Egal, sie funktioniert, und das ist alles, was zählt.

Sein Angriffstracking hat arge Probleme, wenn man schräg hinter ihm steht. Umkreist ihn daher und ihr habt mehr als genug Gelegenheiten für hammerharte Treffer.

Nach dem Kampf trefft ihr euren Vater und erhaltet den Schlüssel für das Rathaus.