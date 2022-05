Modern Warfare 2: Artwork deutet auf Steam-Wiederkehr von Call of Duty hin

Auf Steam ist ein Artwork für das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 aufgetaucht. Das bietet eine Basis für Spekulationen und Hoffnungen rund um eine Wiederkehr des Franchise auf der beliebten Vertriebsplattform.

Kommt Modern Warfare 2 auf Steam?

Sieben Jahre lang war Call of Duty auf dem PC exklusiv in Activions battle.net verfügbar. Ein Wiedersehen auf Valves PC-Client wäre also etwas ganz Besonderes.

Das Artwork, welches neue Spekulationen entfacht, wurde auf Reddit von Kalinine gepostet. "Es taucht am Ende der DLC-Seite für einige Call of Duty-Spiele wie Black Ops 3 auf", schreibt der Nutzer auf die Nachfrage eines weiteren Redditors.

So schnell wie es auf Steam aufgetaucht ist, wurde es auch wieder zurückgezogen und durch ein leeres Bild ersetzt - was die Gerüchte natürlich nur verstärkt. Zu unserem Glück, hat Kalinine einen Screenshot des Artworks hochgeladen, bevor es verschwand.

Am 28. Oktober soll die Fortsetzung zu Modern Warfare von Entwickler Infinity Ward erscheinen. Ein Trailer ohne Gameplay und das Logo des Spiels ist bisher alles, was zu Modern Warfare 2 bekannt ist.