Neue Tasche zu Zelda Tears of the Kingdom hüllt eure Switch in flauschige Wolken

Passend zum Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, enthüllt Nacon eine Hartschalentasche für die Nintendo Switch im Design des Spiels. Die Tragetasche ist kompatibel mit der Nintendo Switch, der Nintendo Switch Lite sowie dem Nintendo Switch OLED-Modell.

Eine wunderschöne Tasche für eure kleine Konsole

Laut Nacon zeichnet sich die Tasche aber nicht nur durch den schönen Zelda-Print aus, sondern vor allem durch Komfort und Strapazierfähigkeit. Eure Konsole, vielleicht ja sogar die neue Switch im Zelda-Design, ist in dieser kleinen, harten Tasche sicher.

Hier seht ihr die Funktionen der neuen Switch-Tasche im Zelda-Design

Zusätzlich bietet die Tasche ein Etui für fünf Spielkarten und zwei microSD-Karten und besitzt einen Ständer, den ihr sogar ein wenig neigen könnt.

So könnt ihr unterwegs allen Leuten zeigen, dass euer Gaming-Herz für Zelda schlägt und habt immer etwas Nettes zum Anschauen dabei. Einen genauen Preis oder Erscheinungsdatum hat Nacon in der Pressemeldung nicht mitgeteilt.