Zelda: Tears of the Kingdom schafft die bisher höchste Wertung auf OpenCritic, die es je gab

Zelda: Tears of the Kingdom sahnt eine gute Wertung nach der anderen ab. Inzwischen ist der Titel sogar der höchstbewertete auf OpenCritic, den es jemals dort gab. Selbst auf Metacritic reißt sich das Zelda-Spiel den ein oder anderen Rekord unter den Nagel.

Der neue Champion auf dem OpenCritic-Thron

Nintendo hat es geschafft. Die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild ist auf dem ersten Platz der OpenCritic-Liste. Bisher ist Tears of the Kingdom das Spiel mit der höchsten Bewertung, doch auch Platz zwei und drei gehen an Veröffentlichungen von Nintendo.

Vor Zelda: Tears of the Kingdom befand sich Super Mario Odyssey auf dem ersten Platz. Danach folgte auch schon The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hier ist die vollständige Top 10 von OpenCritic:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (97)

Super Mario Odyssey 897)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (96)

Red Dead Redemption 2 (96)

Elden Ring (95)

God of War (94)

The Last of Us Remastered (94)

Persona 5 Royal (94)

Persona 5 (94)

Hades (94)

OpenCritic bezieht jedoch viele ältere Titel nicht mit ein. Bei Metacritic sieht es da anders aus. Mit 96 Punkten ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lediglich auf Platz 36 - aber nur, wenn man alle Spiele jemals miteinander vergleicht. Sehen wir uns nur dieses Jahr an, schießt der Titel auch hier auf den ersten Platz.

Das ist aber gar nicht so tragisch, denn auf Platz 1 der großen Bestenliste steht der blonde Held mit seiner grünen Zipfelmütze. The Legend of Zelda: Ocarina of Time holte sich derzeit die 99 Punkte. Ein fast perfektes Spiel. Oder habt ihr einen anderen Zelda-Favorit?

Auch in unserem Test hat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine Bestnote. Mit 5 von 5 Sternen feiert Sebastian besonders die schöne Welt und das großartige Entdeckungsgefühl sowie viele Möglichkeiten zu experimentieren. Über 100 Spielstunden geben Spielern dabei noch viel für ihr Geld. Bei Performance und Zugänglichkeitseinstellungen gibt es leichte Kritikpunkte.