Zelda im Kino? Das Team von Tears of the Kingdom zeigt Interesse.

Nach dem Erfolg des Super-Mario-Films ist mit weiteren Nintendo-Filmen zu rechnen, zählt dazu auch The Legend of Zelda?

Nicht nur Fans würden gerne eine Filmadaption von Hyrule sehen, auch das Team hinter dem jüngst veröffentlichten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist interessiert.

Die Fans sind wichtig

"Ich muss sagen, ich bin interessiert", sagt zum Beispiel Series Producer Eiji Aonuma im Gespräch mit Polygon. "Auf jeden Fall."

Aber: "Es ist leider nicht allein mein Interesse an einer Sache, das die Dinge in Bewegung bringt."

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Hidemaro Fujibayashi glaubt, die Meinung der Fans könnte dabei eine wichtige Rolle spielen: "Vielleicht sind es die Stimmen der Fans, die hier wichtig sind", sagt er dazu. Lasst es Nintendo also wissen, wenn ihr einen Zelda-Film haben wollt.

Würdet ihr euch eine Filmadaption von The Legend of Zelda wünschen?

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten