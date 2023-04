Nintendo zeigt neue Werbespots zu Zelda: Tears of the Kingdom.

Mit jedem Tag rückt die Veröffentlichung vont The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf der Nintendo Switch näher.

Gleichzeitzig nimmt natürlich auch die Werbemaschinerie an Fahrt auf, die rund um den Release ihren Höhepunkt erreichen dürfte.

Drei Werbespots zu Tears of the Kngdom

Nachdem zuletzt der finale Trailer für Tears of the Kingdom veröffentlicht wurde, schiebt Nintendo nun drei Werbespots hinterher.

Das Material daraus stammt überwiegend aus den bekannten Trailern, ein paar kleinere Unterschiede lassen sich aber ausmachen. Und auch die kommende OLED-Switch im Design des Spiels ist darin zu sehen.

Wenn ihr euch aber schon den jüngsten Trailer aus Spoilergründen nicht angeschaut habt, solltet ihr die drei Werbespots vermutlich auch auslassen:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023, also in rund zweieinhalb Wochen, für die Nintendo Switch.

