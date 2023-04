Zelda Tears of the Kingdom: Wie findet ihr die Titelmusik?

Die japanische Webseite zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit wenigen Tagen online.

Deren Highlight ist, dass ihr euch dort die Titelmusik des neuesten Teils der Reihe anhören könnt.

Wie klingt die Titelmusik von Tears of the Kingdom?

Fans haben die Titelmusik bereits als Audio-Datei extrahiert und teilen sie munter im Internet.

Hier könnt ihr reinhören:

GUYS!!! NINTENDO PUT THE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM MAIN THEME ON THE JAPANESE WEBSITE



I EXTRACTED AND IT SOUNDS SO GOOD OMGGG ANSDNSKXR pic.twitter.com/sp5XdTvG5Q — Aero (@ActualAero) April 13, 2023

Ansonsten ermöglicht euch die Seite einen Einblick in die Spielwelt, zeigt verschiedene Sequenzen, Artworks zu den Charakteren und Trailer, die Nintendo bisher veröffentlicht hat.

Also im weitesten Sinne exakt das, was man von einer offiziellen Webseite erwartet. Abgesehen davon: Wie gefällt euch die Titelmusik?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch.

