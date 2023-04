Zelda Tears of the Kingdom: Ich würde diese Version für den Game Boy Color kaufen.

Sich moderne Spiele in Retro-Form vorzustellen, ist in den vergangenen Jahren ein kleiner Trend geworden.

Natürlich geht das auch bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom so weiter, was denkt ihr denn?

Tears of the Kingdom auf dem Game Boy Color

Eine Gruppe von Animatorinnen und Animatoren hat sich anhand eines fiktiven Werbespots ausgemalt, wie das Spiel auf dem Game Boy Color aussehen könnte.

Wir sehen zum Beispiel einige Anime-Szenen, mit denen diese fiktive Limited Edition für den GBC beworben wird. Und auch ein paar Pixel-Spielszenen wurden extra dafür erstellt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

"Stellt euch vor, ihr lebt in einem parallelen Retro-Universum, in dem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom endlich für den Game Boy Color veröffentlicht wird, inklusive einer fantastischen Limited Edition!", heißt es. "Genießt unseren neuesten Anime-Werbespot für eine fiktive Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf dem Game Boy Color!"

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich würde es spielen!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch.