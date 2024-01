Palworld: Antike Bauteile finden und farmen.

Antike Bauteile benötigt ihr in Palworld für verschiedene nützliche Items und Gadgets, unter anderem für den Brutkasten und Schilde. Anders gesagt: Es ist ein sehr nützlicher Gegenstand für die Herstellung.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wo und wie ihr Antike Bauteile in Palworld findet und was ihr daraus alles herstellen könnt.

Wo kriegt man Antike Bauteile in Palworld?

Mit diesen Methoden könnt ihr in Palworld Antike Bauteile finden:

Besiegt oder fangt Alpha-Bosse.

Besiegt oder fangt Dungeon-Bosse.

Besiegt oder fangt Glücks-Pals.

Öffnet seltene Truhen.

Mehr Details zu den einzelnen Methoden haben wie nachfolgend für euch.

Alpha-Bosse

Alpha-Bosse sind die beste Quelle für Antike Bauteile in Palworld. Aber was sind Alpha-Bosse? Dabei handelt es sich um riesige Pals mit einer Menge Lebensenergie. Sie werden auf eurer Karte mit einem runden Bild markiert, wenn ihr nahe genug dran seid.

Alphas erkennt ihr an ihrer Größe.

Von Alpha-Bossen erhaltet ihr jedes Mal, wenn ihr sie besiegt oder fangt, Antike Bauteile. Es dauert allerdings eine Stunde in Echtzeit, bis ein Alpha-Boss respawnt. Als Ausgleich dazu gibt es in der Spielwelt so einige zu finden, was sie gut fürs Farming von Antiken Bauteilen macht. Zusätzlich erhaltet ihr bei einem erstmaligen Sieg gegen einen Alpha-Boss noch Antiktechnologiepunkte.

Denkt nur daran, die Antiken Bauteile auch aufzusammeln, wenn ihr euch dafür entscheidet, den Pal zu besiegen.

Die einfachste Möglichkeit, auf diese Art Antike Bauteile zu farmen, habt ihr zu Beginn des Spiels mit Chillet, da es nur Level 11 ist. Es ist ein Pal vom Typ Eis und Drache, also bringt Pals mit Feuer-Attacken mit. Oder ergänzt eure Gruppe um Daedreams, während ihr die Daedream-Halskette tragt, um mit Chillet kurzen Prozess zu machen. Wir haben jeweils die Antike Bauteile erhalten, als wir Chillet besiegten.

Hier findet ihr das Alpha-Chillet in Palworld:

Alpha-Chillet findet ihr bei den Koordinaten 173, -418.

Dungeon-Bosse

Auch Dungeon-Bosse sind eine gute Option zum Farmen von Antiken Bauteilen in Palworld. Dungeons tauchen aber nicht häufig genug auf, was diese Methode weniger effizient als die Jagd nach Alpha-Bossen macht. Zudem sind die Chancen zwar sehr hoch, aber ihr habt keine Garantie, durch den Sieg über einen Dungeon-Boss Antike Bauteile zu erhalten.

Hier ein guter Größenvergleich.

Dungeons findet ihr zum Beispiel in Höhlen. Ihr erkennt, dass es sich um den Eingang zu einem Dungeon handelt, wenn ihr in der Höhle ein großes, schwarzes Loch seht. Dungeon-Bosse warten am Ende eines Dungeons auf euch und sie sind im Grunde mit Alpha-Bossen in der Oberwelt vergleichbar. Sie sind riesig und haben viel Lebensenergie. Unserer Erfahrung nach sind sie jedoch einfacher zu bezwingen als Alpha-Bosse. Wir erhielten normalerweise zwei Antike Bauteile nach dem Sieg über einen Dungeon-Boss, aber das könnte sich von Boss zu Boss unterscheiden.

Ein Dungeon, den ihr recht früh finden könnt, ist der am Strand, westlich des Schnellreisepunktes Grassy Behemoth Hills:

Der Dungeon befindet sich bei den Koordinaten 123, -485.

Eine andere Höhle findet ihr direkt neben dem Schnellreisepunkt zum Rayne-Syndikat-Turmeingang:

Ein weiterer Dungeon bei den Koordinaten 118, -423.

Bedenkt, dass die Dungeon-Locations alle paar Stunden wechseln, ihr werdet an den Koordinaten also nicht zwingend fündig, wenn ihr danach sucht. Schaut dann später noch einmal vorbei.

Glücks-Pals

Wenn ihr das Glück habt, ein Glücks-Pal zu finden (achtet auf riesige Pals mit einem Funkeln), dann besteht auch dort die Chance auf Antike Bauteile. Sie sind besser im Kampf als die normalen Varianten und verrichten bessere Arbeit in eurer Basis. Für einen Sieg erhaltet ihr ein Antikes Bauteil.

Habt ihr Glück?

Seltene Truhen

Bei Truhen besteht die Chance, Antike Bauteile zu erhalten, das passiert aber nicht oft. Die Chancen steigen bei selteneren Truhen, also stellt sicher, dass ihr immer Kupferschlüssel bei euch habt, um sie öffnen zu können. Kupferschlüssel findet ihr in anderen Truhen oder indem ihr Pals wie Leezpunk besiegt.

Haltet die Augen nach seltenen Truhen offen.

Wofür braucht man Antike Bauteile in Palworld?

Antike Bauteile sind ein sehr nützliches Item, mit ihnen könnt ihr wichtige Objekte wie starke Schilde oder Brutkästen herstellen.

Es gibt einige Items, für die ihr Antike Bauteile benötigt.

Hier sind alle Items und Gegenstände, für die ihr in Palworld Antike Bauteile benötigt:

Brutkasten (2 Stück)

Tragbare Laterne (10 Stück)

Pal-Entsafter (5 Stück)

Megaschild (5 Stück)

Gigaschild (15 Stück)

Teraschild (30 Stück)

Enterhakenpistole (1 Stück)

Mega-Enterhakenpistole (4 Stück)

Giga-Enterhakenpistole (8 Stück)

Tera-Enterhakenpistole (15 Stück)

Einzel-Sphärenwerfer (5 Stück)

Multi-Sphärenwerfer (10 Stück)

Zielsuch-Sphärenwerfer (20 Stück)

Lilys Speer (20 Stück)

Graffitigewehrset (3 Stück)

Viel Erfolg bei der Suche nach Antiken Bauteilen in Palworld!

