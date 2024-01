Palworld: Elektrodrüsen finden und wie ihr sie farmen könnt.

Elektrodrüsen helfen euch im Spielverlauf von Palworld dabei, bessere und nützlichere Gegenstände herzustellen. Der Name verrät bereits, dass ihr sie von Pals bekommt, ihr müsst also wieder auf die Jagd gehen.

Was müsst ihr dabei beachten. Und ist es wirklich so einfach, wie sich das anhört? Unser Guide zeigt euch, wo und wie ihr Elektrodüsen in Palworld finden könnt.

Wo kriegt man Elektrodrüsen in Palworld?

Um Elektrodrüsen in Palworld zu finden, müsst ihr ein Pal vom Typ Elektro besiegen. Und zwar wirklich besiegen, sie zu fangen ist nicht ausreichend. Ihr müsst sie töten. Zu Anfang des Spiels findet ihr solche Pals von eurem Startpunkt aus in nordwestlicher Richtung.

Ein Jolthog mag klein sein, aber es ist stark.

Wir empfehlen euch auch, Pals vom Typ Boden mitzunehmen, wenn ihr nach Elektrodrüsen sucht, denn diese sind besonderes effektiv gegen Elektro-Pals.

Welche Pals droppen Elektrodrüsen in Palworld?

Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Pals Elektrodrüsen droppen können, haben wir hier eine Liste aller Elektro-Pals für euch:

Sparkit

Jolthog (Cryst)

Mossanda (Lux)

Univolt

Rayhound

Dazzi

Dinossom (Lux)

Relaxaurus (Lux)

Grizzbolt

Beakon

Orserk

Grizzbolt ist bereit für euch... Viel Gück!

Viel Erfolg bei der Suche nach Elektrodrüsen in Palworld!

