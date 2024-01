Palworld: Zoe und Grizzbolt besiegen - So werdet ihr mit dem Rayne-Syndikat-Turmboss fertig.

Ihr müsst den Turmboss des Rayne-Syndikats in Palworld besiegen, um das Tutorial des Spiels abzuschließen. Dabei handelt es sich um Zoe und Grizzbolt, eure erste große Herausforderung im Spiel.

In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr das Duo in Palworld findet und mit welcher Strategie ihr Grizzbolt besiegen könnt.

Palworld: Zoe und Grizzbolt besiegen Inhalt:

Wo findet man den Turmboss vom Rayne-Syndikat in Palworld?

Grizzbolt befindet sich in nordwestlicher Richtung vom Startpunkt aus bei den Koordinaten 118, -425. Ihr kommt relativ unkompliziert hin, indem ihr einen kleinen Hügel über den Hauptpfad erklimmt und zwei größere, runde Gebiete hinter euch lasst.

Hier findet ihr Grizzbolt.

Ihr habt allerdings nur 10 Minuten Zeit, um Grizzbolt zu besiegen. Stellt also vorher sicher, dass ihr gut ausgerüstet seid und eure Pal-Gruppe voll einsatzbereit ist. Ihr müsst euch aber keine großen Sorgen machen, wenn ihr im Turm sterbt, euer Ruckspack taucht beim Turmeingang wieder auf.

Welche Schwächen hat Grizzbolt in Palworld?

Grizzbolt ist ein Pal des Typs Elektro, daher ist es anfällig für Attacken des Typs Boden. Somit eignen sich Boden-Pals oder andere, die Attacken vom Typ Boden haben, bestens für diesen Kampf.

Es gibt allerdings eine einfachere Methode, um Zoe und Grizzbolt zu besiegen. Dafür braucht ihr Daedream-Pals. Mehr dazu lest ihr im nächsten Abschnitt.

Nehmt es mit Grizzbolt auf.

Wie besiegt man Zoe und Grizzbolt in Palworld?

Um Zoe und Grizzbolt zu besiegen, kommt es auf die richtige Vorbereitung an.

Vorbereitungen für Grizzbolt

Bevor wir uns der Strategie widmen, empfehlen wir euch, die folgende Ausrüstung herzustellen und für den Kampf mitzunehmen:

Normaler Schild (Level 4)

Daedream-Halskette (Level 8)

Feederhaarschmuck (Level 10)

Dreischussbogen (Level 10)

Fellrüstung (Level 12)

Ebenso kann es nicht schaden, 150 bis 200 Pfeile mitzubringen.

Eine Daedream-Halskette ist hier der entscheidende Faktor, da es jedem Daedream-Pal in eurer Gruppe erlaubt, an eurer Seite zu kämpfen, ohne dass ihr sie manuell aus ihren Sphären herausholen müsst. Ihr könnt also mit einer vollen Gruppe aus Daedreams, oder vier davon und einem anderen, gegen Zoe und Grizzbolt kämpfen.

Wir haben uns aufgrund der Boden-Attacken für Gunmoss entschieden, aber ihr könnt es auch mit Hoocrates versuchen, da es die Dunkel-Attacken eurer Daedreams stärkt.

Mehrere Daedreams machen jeden Bosskampf einfacher.

Die anderen Items dienen zum Schutz im Kampf und geben euch etwas mehr Feuerkraft. Wenn ihr aber gut ausweichen könnt, ist die Daedream-Halskette zusammen mit irgendeinem alten Bogen genug, um Zoe und Grizzbolt zu bezwingen.

Strategie für den Kampf gegen Grizzbolt

Auf normaler Stufe haben Zoe und Grizzbolt mehr als 30.000 Gesundheitspunkte und ihr müsst sie innerhalb von zehn Minuten besiegen. Das scheint eine große Herausforderung zu sein, doch mit der oben erwähten Ausrüstung könnt ihr so vorgehen:

Habt mindestens ein Daedream in eurer Gruppe (je mehr ihr habt, desto einfacher ist der Kampf). Betretet die Boss-Arena und holt euer Hoocrates oder ein anderes Pal mit Boden-Attacken raus. Befehlt eurem Pal, dass es aggressiv angreifen soll. Feuert ständig mit eurem Dreischussbogen auf Zoe und Grizzbolt, eure Daedreams schließen sich mit ihren Attacken an. Holt euer Pal in die Sphäre zurück, wenn ihr seht, dass Zoe und Grizzbolt darauf zielen. Wenn es sicher ist, nolt ihr es wieder raus. Weicht aus, wenn Zoe und Grizzbolt euch zu nahe kommen oder mit dem Laser anvisieren. Wenn ihr mit dem Laser anvisiert werdet, könnt ihr euch auch hinter einer Säule verstecken. Wiederholt das alles, bis ihr den Boss besiegt habt.

Wenn das euer erster Boss ist, erhaltet ihr fünf Antiktechnologiepunkte als Belohnung und schaltet einen Schnellreisepunkt auf der Oberseite des Turms frei, was euch wiederum einen regulären Technologiepunkt beschert.

Wir haben Zoe und Grizzbolt mit einem Daedream und Gunmoss auf Level 16 besiegt.

Viel Erfolg beim Kampf gegen Zoe und Grizzbolt in Palworld!

