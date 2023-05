Pokémon Go: Neues Event startet heute mit höherer Shiny-Chance und anderen Eier-Boni.

Heute startet mit "Ein intuitiver Held" das nächste neue Event in Pokémon Go und es beschert euch direkt zum Start in den Mai ein paar nette Boni.

Dazu zählt unter anderem eine erhöhte Shiny-Chance, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen.

So profitiert ihr vom neuen Event

Die erhöhte Chance, schillernde Pokémon zu finden, gilt für Pokémon, die im Event-Zeitraum aus 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern schlüpfen.

Abseits dessen gibt es noch weitere Boni für die Zeitspanne dieses Events, diese befassen sich ebenfalls mit dem Ausbrüten.

Weitere Meldungen zu Pokémon Go:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr erhaltet für ausgebrütete Eier, egal welche Distanz, doppelte Schlüpf-EP sowie doppelten Schlüpf-Sternenstaub.

Einer oder mehrere Spaziergänge im Event-Zeitraum könnten sich also für euch lohnen.

Mehr Details zum neuen Event haben wir hier für euch: Pokémon Go Ein intuitiver Held: 3 neue Pokémon und 1 neues Shiny - Alle Details im Überblick