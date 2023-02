Pokémon Go Tour Hoenn: Alle Infos zum Event - Jeder kann mitmachen!

Die nächste große Pokémon Go Tour in Pokémon Go steht an, diesmal ist es die Go Tour Hoenn.

Dabei gibt es einen großen Unterschied zu den vorherigen Versionen des Go-Tour-Events: Der Großteil des Events ist in Pokémon Go diesmal für alle kostenlos nutzbar! Jeder profitiert von erhöhten Spawns und Shiny-Chancen. Aber es gibt auch ein Ticket.

Mehr Details dazu und zum Event im Allgemeinen haben wir euch nachfolgend in unserem Guide zusammengefasst.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Pokémon Go Tour Hoenn: Alle Zeiten

Die Pokémon Go Tour Hoenn findet sowohl am 25. Februar als auch am 26. Februar 2023 jeweils in einem Zeitraum von 10 bis 18 Uhr Ortszeit statt.

Wie bereits zu Anfang erwähnt, kann jeder Spieler und jede Spielerin kostenlos daran teilnehmen und von mehr Spawn profitieren.

Es gibt aber auch im In-Game-Shop ein Ticket für eine Meisterwerk-Forschung. Das Ticket kostet 5,99 Euro und als Belohnung wartet dabei ein schillerndes Jirachi auf auch. Mehr Details dazu gibt’s hier für euch: Pokémon Go: Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch - So holt ihr euch Shiny Jirachi

Des Weiteren gibt es noch eine neue Spezialforschung namens Legendenjagd. Dabei greift ihr Rhi vom Go-Ultraforschungsteam erneut unter die Arme. Mehr Details dazu haben wir auf dieser Seite für euch: Pokémon Go: Legendenjagd - Das müsst ihr für die neue Spezialforschung tun

Pokémon Go Tour Hoenn: Welche Pokémon kann ich fangen?

Kurz gesagt: Während der Pokémon Go Tour Hoenn könnt ihr eine ganze Menge verschiedener Pokémon fangen.

Alle Details haben wir nachfolgend für euch

Pokémon Go Tour Hoenn – Wilde Pokémon

Stündlich wechseln sich dabei verschiedene Habitate mit unterschiedlichen Pokémon ab. Erstmals begegnen könnt ihr schillernden Versionen der Pokémon Icognito H, Gehweiher, Schluppuck, Qurtel, Tuska, Tropius und Relicanth.

Hier die einzelnen Habitate im Überblick:

Habitat Pokémon Glühender Sand Flemmli

Fiffyen

Loturzel

Nincada

Makuhita

Nasgnet

Stollunior

Tuska

Camaub

Puppance

Kindwurm Unheimlicher Nebel Trasla

Gehweiher

Flurmel

Meditie

Spoink

Sengo

Vipitis

Palimpalim

Absol

Schneppke

Liebiskus

Tanhel Grüne Erde Geckarbor

Zigzachs

Waumpel

Samurzel

Knilz

Bummelz

Eneco

Flunkifer

Frizelbliz

Roselia

Schluppuck

Wablu Historische Küste Hydropi

Schwalbini

Wingull

Kanivanha

Schmerbe

Krebscorps

Liliep

Anorith

Barschwa

Seemops

Perlu

Alle Pokémon, die in den jeweiligen Habitaten spawnen, können als schillernde Version gefangen werden.

Nach stüdnlichen Ergebnissen der Herausforderung "Rubin vs. Saphir" erscheinen zudem noch bestimmte wilde Pokémon. Mithilfe von Feldforschungen könnt ihr eure Chance erhöhen, diesen Pokémon zu begenen. Und auch diese Pokémon können allesamt als schillernde Version gefangen werden.

Ergebnis Pokémon Proto-Alarm: Kyogre Minun

Illumise

Wailmer

Lunastein

Formeo (Regenform) Proto-Alarm: Groudon Plusle

Volbeat

Knacklion

Sonnfel

Formeo (Sonnenform)

Die folgenden Pokémon erscheinen während des Events häufiger, wenn ihr Rauch einsetzt:

Pikachu mit Brix’ Hut

Pikachu mit Maikes Schleife

Icognito E

Icognito H

Icognito N

Icognito O

Pokémon Go Tour Hoenn – Pokémon in Eiern

Aus Eiern, die ihr während der Go Tour Hoenn in Pokémon Go erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Ei Pokémon 2-km-Eier Pichu

Fluffeluff

Geckarbor

Flemmli

Hydropi

Azurill

Isso 5-km-Eier Gehweiher

Schluppuck

Tuska 7-km-Eier Knacklion

Barschwa

Kindwurm

Tanhel 10-km-Eier Qurtel

Tropius

Relicanth

Pokémon Go Tour Hoenn – Pokémon in Raids

Diese Pokémon tauchen während der Go Tour Hoenn in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Geckarbor

Flemmli

Hydropi Stufe 5 Deoxys in der Normalform

Deoxys in der Angriffsform

Deoxys in der Verteidigungsform

Deoxys in der Initiativeform Mega-Raids Proto-Kyogre

Proto-Groudon

Pokémon Go Tour Hoenn: Befristete Forschungen und Sammlerherausforderungen gelöst

Auch neue befristete Forschungen und Sammlerherausforderungen erwarten euch zur Pokémon Go Tour Hoenn. Das müsst ihr dafür tun:

Befristete Forschung: Latios-Foto-Safari

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss mit einem Latios in der Wildnis 381 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Latios, 10 Superbälle, 3.810 EP

Befristete Forschung: Latias-Foto-Safari

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss mit einem Latias in der Wildnis 381 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Latios, 10 Superbälle, 3.810 EP

Sammlerherausforderung: Glühender Sand

Aufgabe Belohnung Fange ein Flemmli

Fange ein Tuska

Fange ein Camaub

Fange ein Nincada 1 Rauch, 5 Superbälle, Begegnung mit Pikachu

Sammlerherausforderung: Grüne Erde

Aufgabe Belohnung Fange ein Geckarbor

Fange ein Schluppuck

Fange ein Bummelz

Fange ein Wablu 1 Rauch, 5 Superbälle, Begegnung mit Pikachu

Sammlerherausforderung: Unheimlicher Nebel

Aufgabe Belohnung Fange ein Gehweiher

Fange ein Palimpalim

Fange ein Trasla

Fange ein Absol 1 Rauch, 5 Superbälle, Begegnung mit Pikachu

Sammlerherausforderung: Historische Küste

Aufgabe Belohnung Fange ein Hydropi

Fange ein Barschwa

Fange ein Anorith

Fange ein Perlu 1 Rauch, 5 Superbälle, Begegnung mit Pikachu

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go