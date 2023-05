Tears of the Kingdom: Sind Zelda und Link ein Paar? Zelda-Sprecherin stellt Aussage klar.

Patricia Summersett, die Sprecherin von Zelda in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, hat eine Aussage von ihr zur Beziehung von Link und Zelda klargestellt.

In einem Interview mit The Gamer sprach sie zuvor über die Dynamik zwischen den beiden: "Ich weiß, dass sie in einer Beziehung sind, dass sie aktiv ist, dass sie sich umeinander kümmern und einander zuhören, und das gefällt mir einfach", sagte sie.

Wie weit geht ihre Beziehung?

Eine interessante Aussage angesichts dessen, dass Nintendo die Beziehung zwischen den beiden nicht wirklich genau definiert. Natürlich ist es letztlich ihre Meinung, dennoch griffen Fans die Aussage auf.

Auf Twitter hat Summersett aufgrund dessen nun eine Stellungnahme veröffentlicht, um ihren Kommentar klarzustellen. Weiterhin wirft sie manchen Medienberichten vor, das Ganze "als Clickbait" verwendet zu haben.

"Meine Aussage, die ich getätigt habe - 'Wenn ich mir als Synchronsprecherin die Beziehung zwischen Link und Zelda im Laufe der Zeit ansehe, liebe ich persönlich die Zweideutigkeit und dass, wenn es da etwas gibt, es uns überlassen bleibt' -, impliziert nicht, dass Link und Zelda ein Paar sind."

"Das Zitat bedeutet, dass wir alle in verschiedenen Arten von Beziehungen leben - mit Freunden, Familie, Geliebten, Kollegen, Haustieren, Bäumen, zweifelhaften Lebensmitteln... Es liegt nicht an mir, das zu bestimmen. Hoffentlich sind diese Beziehungen wunderbar und inspirierend. Ende."

Nintendo selbst vermeidet es, dahingehend genauer ins Detail zu gehen. Dennoch gibt es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durchaus Hinweise darauf, dass sie mehr als nur Freunde sein könnten.

"Ich schätze den leidenschaftlichen Diskurs zu diesem Thema", sagt Summersett.

Habt ihr eine Meinung dazu? Seht ihr die beiden mehr als Freunde oder als Paar? Oder ist es euch das völlig egal?