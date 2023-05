Zelda: Tears of the Kingdom erhält neuen Patch, der einen Fehler in der Hauptquest behebt

Zelda: Tears of the Kingdom hat seine zweite Update-Version erhalten. Dieser legt seinen Fokus auf ein Problem, dass das Fortschreiten in einer Hauptquest verhindert.

Link kommt nach Patch nun besser durch das Abenteuer

Version 1.1.1 behebt den Fehler in der Quest "Die verschlossene Tür", der euch daran hindert, diese abzuschließen, selbst, wenn alle Anforderungen für den Fortschritt erfüllt wurden. Der Fehler soll durch das Herunterladen des Updates behoben werden.

Daneben soll der Patch laut Nintendo auch andere Probleme beheben, die Nintendo jedoch nicht näher beschreibt. Jedenfalls sollte das Spielerlebnis jetzt noch ein wenig verbessert worden sein. Die kleinen technischen Probleme adressiert das Update jedoch nicht.

Wenn ihr euch die wieder einmal kurzen Patch-Notes für diese Bugfixes durchlesen wollt, könnt ihr das auf der offiziellen Support-Website von Nintendo tun.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.