Zelda Tears of the Kingdom: Items duplizieren ist mit einem neuen Glitch einfacher als je zuvor.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde ein neuer Glitch zum Duplizieren von Items entdeckt.

Es ist nicht der erste Glitch dieser Art, aber er ist relativ einfach auszuführen.

Schnell vermehrt

Einem Reddit-User zufolge, der auch ein Video dazu geteilt hat, war es so möglich, 20 Diamanten in weniger als 30 Sekunden zu erhalten.

Auch dieser Glitch umfasst das schnelle Pausieren und Weiterspielen von Tears of the Kingdom, allerdings im Zusammenspiel mit einem Gleiter.

Mehr Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

So könnt ihr dabei vorgehen. Zumindest so lange, bis Nintendo diesen Glitch wahrscheinlich per Patch entfernen wird:

Stellt sicher, dass sich das Item, das ihr duplizieren möchtet, im letzten Slot der Materialien im Inventar befindet. Falls nötig, lasst es fallen und nehmt es noch einmal auf. Springt von einer Klippe oder einer anderen hohen Stelle und nutzt euren Gleiter. Drückt +, um ins Menü zu gelangen. Nehmt ein Item in die Hand, von dem ihr nur ein Stück habt, gefolgt von einem Item, das ihr duplizieren möchtet und das sich im letzten Slot befindet (hier könnt ihr mehrere halten). Pausiert das Spiel und macht wieder weiter – und das in sehr schneller Folge. Die gehaltenen Items sind dann zurück in eurem Item, aber die Duplikate landen auf dem Boden und können dort aufgesammelt werden. Ihr könnt das so lange wiederholen, wie ihr euch in der Luft befindet.

Bedenkt dabei nur, dass manche Items etwa einen Sturz aus großer Höhe (Eier, Flaschen, Bomben) nicht überleben.

