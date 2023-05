Zelda Tears of the Kingdom: Fans wünschen sich kleines Feature, das vieles einfacher machen würde.

Spielerinnen und Spieler konnten sich jetzt schon einige Tage mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom befassen. Und haben ein paar Wünsche, die noch offen sind.

Dabei geht es etwa um Quality-of-Life-Verbesserungen, die manches im Spiel etwas einfacher oder angenehmer gestalten würden.

Wo sind meine Favoriten?

Über eine solch mögliche Verbesserung sind sich viele Reddit-User einig. Es geht um Items beziehungsweise deren mögliche Kombinationen.

Auf der Wunschliste steht daher eine Art Favoritenliste, in der ihr eben bestimmte Kombinationen, etwa aus Waffe und Schild, abspeichern könnt.

Es gibt zwar einen Bereich, in dem ihr eure am häufigsten verwendeten Kombinationen seht, aber wenn ihr viel mit anderen Dingen experimentiert, verschwinden alte Einträge dort irgendwann. Umso schöner wäre die Möglichkeit, permanent Favoriten abspeichern zu können.

"Mein einziger Kritikpunkt ist die Tatsache, dass ich 469.324 Elemente durchsuchen muss, wenn ich einen Pfeil kombinieren muss", schreibt butuco. "Ich meine, wenn ich in Zeitlupe springe, bin ich schon wieder auf dem Boden, wenn ich den gesuchten Gegenstand gefunden habe."

In dem Beitrag kommt auch der Verweis auf den "Most used"-Reiter auf, aber wie gesagt, manch einer möchte sich vielleicht nicht immer auf dieselben Kombinationen verlassen.

"Wenn man einen neuen Gegenstand bekommt und ihn zum ersten Mal ausprobieren will, muss man gründlich nach ihm suchen", ergänzt butuco.

Wie seht ihr das? Würdet ihr euch auch eine Auswahl an Favoriten wünschen?