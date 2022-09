The Callisto Protocol erscheint in Deutschland ungeschnitten

Dass es in The Callisto Protocol in Sachen Brutalität nicht gerade zimperlich zur Sache geht, konnten wir anhand verschiedener Trailer und Gameplay-Videos bereits feststellen.

Die gute Nachricht, dass ihr in Deutschland keinerlei Einschnitte im Spiel befürchten müsst.

Kommt ungeschnitten auf den Markt

Wir Krafton und Entwickler Striking Distance Studios heute mitteilten, hat das Spiel von der USK die erwartete Freigabe ab 18 Jahren erhalten.

Dafür waren wiederum keinerlei Kürzungen erforderlich, in Deutschland kommt das Spiel somit zu 100 Prozent ungeschnitten auf den Markt und ist "komplett identisch mit der internationalen Version".

Sehr lange müsst ihr darauf auch nicht mehr warten, denn The Callisto Protocol soll am 2. Dezember für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.