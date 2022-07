The Last of Us Part 1 begeistert das Internet in Sachen Barrierefreiheit

Das Remake zum ersten Teil von The Last of Us wird offenbar besonders Augenmerk auf Zugänglichkeit und Barrierefreiheit setzen. Erst kürzlich teilte das Entwicklerstudio Naughty Dog einige Einblicke in die Opik und das Gameplay der Neuauflage und auch Hinweise auf die kommenden Zugängslichkeitsoptionen - und die stoßen in Teilen der Community schon einmal für große Begeisterung.

Während die Neuauflage insgesamt über 60 Funktionen zur Barrierefreiheit beinhalten soll, viel vor allem ein Feature ins Auge: The Last of Us Part 1 wird als erstes Playstation-Spiel eine Audiobeschreibung des Spiels und von Cut-Scenes enthalten.

Das stößt bei einigen Experten und Expertinnen auf sehr positives Feedback und könnte ein weiteres Argument für das Remake sein - immerhin gab es viele Stimmen, die der Meinung waren, es brauche gar keine Neuauflage, aber dagegen hat unser Alex ja schon sehr gut in einem Meinungsbeitrag argumentiert.

Jetzt gibt es wohl noch ein paar Statements für die etwas aufgeheizte und stressige Debatte um die Notwendigkeit eines TLOU-Remakes.

I have no words to accurately portray my excitement! #AudioDescription in a #PS5 game and that game being #TheLastOfUsPartI… just wow!

Der blinde Gamer und Accessibility-Aktivist Steve Saylor sowie SightlessKombat, Content Creator und Berater im Bereich Barrierefreiheit, zeigten sich zum Beispiel begeistert von der Funktion und betont, dass gerade deshalb ein Remake sinnvoll ist.

Auch Stacey Jenkins, die als Accessibility-Projekt-Managerin bei Ubisoft Paris arbeitet, lobt die neue Funktion: "Holy moly, Audiobeschreibung im aktuellen Spiel, auf geht's!"

Über die anderen Zugänglichkeitsoptionen im Spiel weiß man noch nicht so viel, außer dass vermutlich alle Featrues, die mit dem Sequel The Last of Us Part 2 hinzugefügt wurden, auch in der Neuauflage wieder inbegriffen sein könnten. Zumindest war der Modus für Farbenbilndheit, den man aus dem Sequel kennt, schon in Remake-Ausschnitten zu sehen.

Unabhängig von der Zugänglichkeit wird The Last of Us im Remake auch um einige Spielmodi erweitert werden, zum Beispiel eine Permadeath- und eine Speedrunner-Option.