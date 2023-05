Zelda mit Open World ist ein Format für die Zukunft, sagt Nintendos Eiji Aonuma.

Hält The Legend of Zelda zukünftig am Open-World-Konzept von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom fest?

Series Producer Eiji Aonuma findet jedenfalls, dass es ein Konzept mit Zukunft ist.

Vergleichbar mit Ocarina of Time?

Im Interview mit Game Informer wurde Aonuma gefragt, ob die Einführung des Open-World-Konzepts einen ähnlichen Einfluss auf die Reihe haben wird wie einst der Wechsel zur 3D-Grafik in Ocarina of Time.

Aonuma stimmt dahingehend zu, dass Ocarina of Time ein Format etabliert hat, das aber letztlich einschränkend für die Designer war.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

"Bei Ocarina of Time kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass es eine Art Format für eine Reihe von Titeln des Franchise geschaffen hat, die danach kamen", sagt er. "Aber in gewisser Weise war das für uns auch ein wenig einschränkend. Obwohl wir immer bestrebt sind, den Spielern gewisse Freiheiten zu gewähren, gab es bestimmte Dinge, die das Format den Spielern nicht wirklich ermöglichte."

"Natürlich hat sich die Serie nach Ocarina of Time weiterentwickelt, aber ich denke, man kann auch sagen, dass wir jetzt bei Breath of the Wild und der neuen Art von offenem Spiel und Freiheit angekommen sind, die es bietet. Ja, ich denke, es ist richtig zu sagen, dass es eine neue Art von Format für die Serie geschaffen hat, mit dem wir fortfahren können."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Außerdem hält er es für in Ordnung, wenn Spieler cheaten, um etwa bestimmte Rätsel zu lösen.

"Wenn man an die Leute denkt... Cheaten macht Spaß! [lacht] Sie mögen es! Eine Abkürzung zu finden, macht Spaß. Die Leute suchen nach einer einfachen Möglichkeit, etwas zu tun, damit sie sich nicht anstrengen müssen. Wir wollen sicherstellen, dass das etwas ist, das in diesem Spiel bleibt."

"Wenn ich an die Spiele denke, an denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, bei denen es ein Rätsel zu lösen gab und nur eine einzige Antwort darauf, dann ist das die Art und Weise, wie Spiele in der Vergangenheit entwickelt wurden. Jetzt bin ich froh, dass wir zu dieser Methode gekommen sind, bei der wir den Leuten viele Optionen geben. Es gibt viele Antworten auf ein einziges Problem, und alle können potenziell richtig sein. Ich bin froh, dass wir zu dieser Art von Entwicklungsstil gekommen sind."