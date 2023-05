Zelda Tears of the Kingdom: Igitt! So reagiert Hyrule, wenn Link nackt herumläuft.

Wenn ihr mit Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nackt durch Hyrule lauft, ruft das unterschiedliche Reaktionen hervor.

Zumindest soweit es geht unbekleidet, komplett nackt läuft der Held nie herum. Dennoch reagieren die NPCs entsprechend darauf.

Ganz schön auffällig

"Wo ist deine Kleidung?", wundert sich zum Beispiel ein NPC. Ein anderer fragt: "Haben Banditen deine Kleidung geklaut?"

Manche zeigen wiederum wenig Verständnis dafür: "Igitt, zieh dir etwas an", ist eine weitere Reaktion auf sein Auftreten.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Hier seht ihr ein paar weitere Beispiele:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Und das betrifft nicht alleine die zufällig herumlaufenden oder -stehenden NPCs in Hyrule, auch die Hauptcharaktere bemerken Links Freizügigkeit und kommentieren das.

Selbst dann, wenn Link gerade nicht nackt durch die Gegend läuft, rufen unterschiedliche Outfits und Masken verschiedene Reaktionen in der Umgebung hervor. Es lohnt sich, die Augen in dem Fall ein wenig offen zu halten.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten