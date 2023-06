Zelda: Tears of the Kingdom lässt euch mit euren Konstruktionen Musik machen.

Was habt ihr bisher so mit euren Konstruktionen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom angestellt? Auch Musik gemacht?

Das geht auf jeden Fall, wie verschiedene Fans herausgefunden haben. Ihr müsst nur wissen wie.

Hier spielt die Musik

Es gibt kein Instrument im Spiel, das ihr dafür benutzen müsst. Oder irgendeine Technologie, die einfach Musik spielt.

Nein, ihr braucht dafür dafür Sonau-Pfähle, die ihr normalerweise für andere Dinge einsetzt, weil ihr sie einfach in eine Wand oder in den Boden schieben könnt, als wären diese aus Butter.

Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass sie einen Ton von sich geben, denn ihr auf sie schlagt. Und die Tonhöhe hängt davon ab, wie tief sie in einer Oberfläche stecken.

Genau das kann man sich zunutze machen, wie Twitter-User Maxo beweist. Maxo hat einen Laser an einem Rad befestigt, durch den der Laser nach und nach eine Reihe solcher Pfäde trifft und so eine Art Melodie abspielt.

just discovered you can create a wider range of pitches by attaching stakes to one another 🤯

new DAW just dropped https://t.co/PfmVIail5A pic.twitter.com/BvVytBNCc3 — bran (@bran8bit) June 10, 2023

Und jetzt, da das herausgefunden wurde, können wir schon einmal gespannt darauf warten, welche musikalischen Kreationen sich Spielerinnen und Spieler von Tears of the Kingdom in Zukunft einfallen lassen.

