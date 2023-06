Zelda Tears of the Kingdom: Neuer Glitch sorgt für Reichtum durch rohes Fleisch.

Es gibt wieder einen neuen Item-Duplication-Glitch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und dieser hier kann euch ordentlich Rubine bescheren.

Noch dazu ist er relativ einfach auszuführen. Ihr braucht nur zwei Waffen, etwas rohes Fleisch und mindestens 57 Sonanium.

Was müsst ihr machen?

Zuerst einmal müsst ihr zwei Stücke rohes Fleisch nehmen. Grundsätzlich funktioniert jede Art von rohem Fleisch, aber rohes Gourmetfleisch bringt euch am meisten ein.

Nutzt nun die Fuse-Technik, um das Fleisch mit zwei Waffen zu verbinden, einfache Äste von Bäumen reichen aus. Diese beiden neuen Waffen lasst ihr dann auf den Boden fallen und verbindet sie wiederum mit der Ultrahand zu einem Objekt.

Baut nun noch 21 weitere solche Kreationen, dafür könnt ihr die Funktion des automatischen Bauens verwenden. Okay, gut, nun habt ihr eine Menge dieser Fleischstöcke herumliegen. Nutzt jetzt die Schnellreise, um in eine verschneite Region zu reisen.

Sobald ihr angekommen seid, ruft ihr wieder die Option für das automatische Bauen auf und wählt diesen massiven Haufen aus Fleischstöcken aus. Aber: Baut ihn nicht! Wartet ein paar Sekunden und es sollte aus dem Nichts gefrorenes Fleisch in der Gegend auftauchen. Ihr könnt es dann einfach einsammeln.

Ihr könnt testen, ob der Glitch funktioniert, indem ihr eine der Waffen in die Hand nehmt. Das Fleisch sollte dann in gefrorenem Zustand abfallen.

Sammelt jedenfalls das Fleisch auf und wiederholt den Vorgang. Pro gefrorenem Gourmetfleisch solltet ihr 840 Rubine bekommen, es kann sich also für euch lohnen!

