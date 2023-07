Zelda Tears of the Kingdom: Update 1.2.0 veröffentlicht, bringt wichtige Bugfixes.

Update 1.2.0 ist jetzt für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum Download verfügbar.

Unter anderem wird es damit grundsätzlich ermöglicht, Items im Spiel zu erhalten, indem ihr bestimmte Dinge im News-Kanal der Switch anklickt.

Die Patch Notes von Update 1.2.0

Noch wichtiger sind allerdings verschiedene Bugfixes, die das neue Update mit sich bringt.

Unter anderem sollte der Fortschritt in bestimmten Hauptquests nicht mehr an einem bestimmten Punkt stoppen.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Hier sind alle Patch Notes im Detail:

Allgemeine Updates

Wird das Spiel über spezielle Artikel gestartet, die in einem bestimmten Switch-Neuigkeitenkanal (verfügbar über das HOME-Menü) erschienen sind, können Spieler eine Reihe an Items zur Verwendung im Spiel erhalten.

Abhängig beispielsweise vom Spielfortschritt oder dem Ort, an dem das Spiel gespeichert wurde, kann es nach dem Laden der Speicherdaten vorkommen, dass die Items nicht verfügbar sind.

Behebung weiterer Probleme

Es wurde ein Problem im Zusammenhang mit den Hauptzielen „Der Tempel im Untergrund“ und „Geheimnis der Kranzruinen“, den Episoden „Forschungsinstitut in Hateno“ und „Angelstedts Neugeburt“, der Schrein-Aufgabe „Aus Weiß mach Schwarz“ sowie den Nebenaufgaben „Angriff der Piraten“, „Der unfertige Unterstand“ und „Suche nach dem Piratenversteck“ behoben, durch das es Spielern nicht möglich war, weiter als bis zu einem bestimmten Punkt zu spielen. Das Herunterladen dieses Updates ermöglicht es, das Spiel über diesen Punkt hinaus fortzusetzen.

Es wurde ein Problem behoben, das zu starkem Bildschirmflackern geführt hat, wenn auf der Karte eine große Anzahl von Stempeln platziert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das unter bestimmten Bedingungen dazu geführt hat, dass keine Feen erschienen sind, obwohl sie hätten erscheinen sollen.

Es wurde ein Problem behoben, das unter bestimmten Bedingungen verhindert hat, dass sich die von Kiana in Angelstedt zubereiteten Gerichte geändert haben.

Es wurden weitere, zusätzliche Korrekturen für ein verbessertes Spielerlebnis vorgenommen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten