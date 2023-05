Zelda Tears of the Kingdom: Version 1.1.0 zum Launch veröffentlicht, hier sind die Patch Notes.

Zum heutigen Launch von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo auch noch ein neues Update veröffentlicht.

Dieses aktualisiert das Spiel auf Version 1.1.0 und nimmt unter anderem "allgemeine Updates" vor.

Die Patch Notes für Zelda: Tears of the Kingdom Version 1.1.0

Bei der Eingabe von Pferdenamen können nun koreanische, chinesische (vereinfacht) und chinesische (traditionell) Zeichen eingegeben werden.

Wenn die Systemsprache nicht auf Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht) oder Chinesisch (traditionell) eingestellt ist, werden einige eingegebene Zeichen nicht angezeigt.

Es wurden weitere, zusätzliche Korrekturen vorgenommen, um ein angenehmeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Nichts Großes also, aber für betroffene Spielerinnen und Spieler sicherlich eine schöne Sache.

Wenn ihr wissen wollt, ob das Spiel gut geworden ist, schaut auf jeden Fall in unserem Test zu Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorbei. Außerdem schauen wir uns die Technik von Tears of the Kingdom genauer an.