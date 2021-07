Fortnite Season 7: Alien Bäume zerstören - Alle Fundorte

Die neuen epischen Aufgaben in Woche 6 sind in Fortnite Season 7 verfügbar und eine davon lautet Zerstöre Alien Bäume. Auf dieser Seite zeigen wir euch, woran ihr Alien-Bäume erkennt und wo ihr die Gewächse auf der Season 7 Map finden könnt.

Fortnite Season 7: Zerstöre Alien-Bäume Inhalt:

Zudem wachsen Alien-Bäumen nur an bestimmten Orten auf der Karte, nämlich überall dort, wo die dunklen lilafarbenen Flecken auf der Map zu finden sind. Dazu gehört natürlich der riesige Krater im Zentrum der Karte aber auch die kleinen Flecken östlich und südlich von Pleasant Park sowie die drei Alien-Naniten-Zonen in Holly Hatchery, in denen besondere Baumhybriden wachsen (ein Mix aus Palme und den schnörkeligen Alien-Baumen). Wir haben euch auf der nachfolgenden Karte einmal alle Orte markiert, an denen ihr immer mehrere Alien-Bäume finden könnt.

Die meisten Alien-Bäume gibt's bei Holly Hatchery und The Aftermath

Wenn ihr die Aufgabe möglichst schnell und effizient erledigen wollt, bieten sich vor allem Holly Hatchery und der gewaltige Krater in der Mitte (The Aftermath) an. An beiden Orten könnt ihr extrem viele Bäume auf kleinstem Raum finden - in Holly mehr als beim Krater -, sodass ihr die fünf Pflanzen in wenigen Sekunden ummähen könnt.

Fortnite Season 7: In Holly Hatchery findet ihr in den Antischwerkraftzonen die meisten Alien-Bäume.

Allerdings müsst ihr euch darauf einstellen, dass dort auch viele andere Spieler landen werden und euch schnell die Kugeln um die Ohren sausen werden. Daher lautet unser Tipp: Landet zunächst beim Durrr Burger-Restaurant, das nur ein kleines Stück südlich von Holly steht. Springt dort in das UFO, fliegt damit nach Holly und ballert dann mit dem Laser auf die Bäume. Bereits ein Schuss reicht, um mehrere Alien-Bäume auf einmal zu Weltraumstaub zu verarbeiten.

Fortnite Season 7: Mit einem UFO könnt ihr schnell und sicher Alien-Bäume zerstören.

Alternativ könnt ihr auch bei Steamy Stacks oder der grünen Stahlbrücke landen, euch dort die geparkte Untertasse schnappen und damit Richtung zum lila Fleck zwischen Steamy Stacks und Dirty Docks fliegen und die Alien-Bäume auslöschen.

Weitere Aufgaben in Fortnite Kapitel 2 Season 7: