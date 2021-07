In Fortnite Season 7 stehen euch neuen epischen Aufgaben von Woche 8 zur Verfügung, zu denen unter anderem auch der Auftrag Benutze vor einer Kamera ein Emote in Believer Beach oder Lazy Lake gehört. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr an beiden Orten die Sets auf der Season 7 Map finden könnt.

Fortnite Season 7: Benutze vor einer Kamera ein Emote Inhalt: