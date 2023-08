Diablo 4: Schaden über Zeit erklärt – wie DoTs funktionieren

Schaden über Zeit in Diablo 4 - aka DoTs (damage over time) ist neben direkten Schaden eine der zwei Arten, wie ihr Gegnern in Sanktuario Schaden zufügen könnt. Wie der Name bereits beschreibt, wird der Schaden von DoTs innerhalb eines bestimmten Zeitfensters verursacht, was bestimmte Vor- und Nachteile mit sich bringt. Auf dieser Seite erfahrt ihr, was Schaden über Zeit in Diablo 4 ist, welche unterschiedlichen Arten von DoTs es gibt, wie ihr euren Schaden über Zeit erhöhen könnt und was ihr sonst noch über DoTs wissen müsst.

Diablo 4: Schaden über Zeit Inhalt