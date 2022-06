Diablo Immortal: Blauer Schädel - Was bedeutet er auf der Karte?

Wenn ihr Blizzards Diablo Immortal gespielt habt, sind euch womöglich schon die blauen Schädel auf der Minikarte rechts oben aufgefallen. Diese haben eine ganz besondere Bedeutung.

In unserem Guide verraten wir euch, was diese blauen Schädel in Diablo Immortal zu bedeuten haben und warum ihr sie nicht ignorieren solltet.

Alles über blaue Schädel in Diablo Immortal:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was bedeuten die blauen Schädel in Diablo Immortal?

Egal, ob ihr euch in Diablo Immortal durch Dungeons, Wälder oder Wüsten kämpft, manchmal trefft ihr auf Feinde, die auf der Minikarte mit einem blauen Schädel markiert sind. Was hat das zu bedeuten?

Bei Feinden, die mit einem solchen blauen Schädel markiert sind, handelt es sich um stärkere Versionen normaler Gegner. Sie haben mehr Gesundheit und ihr erhaltet Erfahrungskugeln, wenn ihr sie besiegt.

Diese bescheren euch zusätzliche Erfahrungspunkte, es lohnt sich also, solche Feinde zu besiegen und den Bonus einzustreichen.

Die exakte Menge an Erfahrungspunkten, die ihr dabei erhaltet, scheint anhand des Levels eures Charakters und des besiegten Monsters zu variieren. Jedweder Bonus ist aber in Diablo Immortal mehr als willkommen, insofern schadet es nicht, solche Gegner zu erledigen.

Normalerweise tauchen Feinde, die mit einem blauen Schädel markiert sind, in Dreiergruppen auf. Es ist aber auch möglich, dass sich mehrere Gegnergruppen an einer Stelle tummeln.

Zugleich scheint auch die Chance auf einen Lootdrop bei solchen Gegnern höher zu sein als bei normalen.

Blaue Schädel auf der Karte zeigen besondere Gegner an.

Mehr zu Diablo Immortal: