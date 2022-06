Diablo Immortal: Mit Freunden spielen - So verkloppt ihr gemeinsam Dämonen

Als MMO könnt ihr Blizzards Diablo Immortal nicht nur überwiegend alleine spielen, sondern auch mit Freunden sowie anderen Spielern und Spielerinnen.

Ihr könnt euch mit anderen Leuten in Diablo Immortal zusammentun, gemeinsam auf die Jagd nach Dämonen gehen oder euch in den Raid des Spiels stürzen. Was ihr darüber wissen müsst, verraten wir euch in unserem Guide.

Alles über Freunde in Diablo Immortal:

Wie spiele ich Diablo Immortal mit Freunden?

Bevor ihr euch in Diablo Immortal in gemeinsame Abenteuer mit Freunden stürzen könnt, müsst ihr zuerst einmal das anfängliche Tutorial abschließen, das euch nach Wortham führt. Das nimmt im Großen und Ganzen nicht viel Zeit in Anspruch. Zum Ende des Tutorials sprecht ihr mit Deckard Cain, anschließend werden die Online-Features freigeschaltet und ihr fangt an, andere Spieler und Spielerinnen in der Welt zu sehen.

Ab diesem Moment ist auch die Freundesliste im Menü zugänglich. Dort seht ihr alle Freunde, die ihr im Battle.net habt, könnt ihnen Nachrichten schicken und diejenigen, die sich auf eurem Server befinden, in eine Gruppe einladen. Ebenso lässt sich der Gruppenfinder verwenden, um nach Gruppen für Quests oder Dungeons zu suchen.

Kann man in Diablo Immortal den Server wechseln?

Diablo Immortal verwendet die Serverstruktur eines MMOs, Spieler und Spielerinnen sind also auf verschiedene Regionen aufgeteilt. Um mit Freunden spielen zu können, müsst ihr euch mit ihnen auf demselben Server befinden. Ihr könnt die Missionen der Kampagne lediglich mit anderen Leuten auf eurem Server spielen.

Wenn ihr gemeinsam mit Freunden und Freundinnen spielen möchtet, stimmt euch also untereinander ab, damit ihr am Ende den gleichen Server habt. Im PvP gibt es auch Matchmaking über Servergrenzen hinweg.

Euren Server wählt ihr direkt im Hauptbildschirm von Diablo Immortal in der unteren Bildschirmhälfte. Ihr könnt zwar jederzeit einen anderen Server auswählen, die Möglichkeit eines Charaktertransfers besteht derzeit allerdings nicht. Wer einen neuen Server auswählt, muss also auch einen neuen Charakter starten.

Wie schließe ich mich einer Truppe in Diablo Immortal an?

Wenn ihr in Diablo Immortal mehrere Dungeons, Portale oder andere Aktivitäten mit derselben Gruppe absolvieren möchtet, könnt ihr eine Truppe erstellen. Sie sind eine Art temporärer Clan für bis zu acht Spieler und Spielerinnen, die über mehrere Aktivitäten hinweg beieinander bleiben möchten.

Spielt ihr mit einer Truppe, könnt ihr spezielle Truhen mit besonderen Items bekommen, die eurer Truppe Vorteile bescheren. Im Optionsmenü könnt ihr eine Truppe erstellen und Freunde dazu einladen. Alternativ schaut ihr euch öffentliche Truppen an, um Spieler mit ähnlichen Interessen zu finden, denen ihr euch anschließen könntet.

