FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen (Season 1)

Die FIFA 23 Division Rivals Belohnungen wurden bereits im letzten Jahr stark überarbeitet, daher gibt es in 2022/23 nur ein paar kleine Anpassungen bei einzelnen Rewards des Wochen-Bonus, Bonus Upgrade und den Meilenstein-Belohnungen für die verschiedenen Divisionen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Division Rivals Rewards ihr auf den jeweiligen Stufen bekommen könnt, wann ihr sie in FIFA 23 verfügbar sind, wie ihr sie einlöst und wovon die Qualität der Belohnungen abhängt.

Unabhängig davon, ob ihr den Wochen-Bonus oder das Bonus-Upgrade in einer Woche erreicht gilt: Sobald ihr eure wöchentliche Belohnung bekommt und einfordert, stehen euch bei der Loot-Vergabe immer drei verschiedene Optionen zur Auswahl (für eine müsst ihr euch entscheiden), die sich ungefähr so zusammenfassen lassen:

Die FIFA 23 Division Rivals sind in 10 Divisionen plus Elite-Division unterteilt. Jeder Spieler startet in Division 10 und kämpft sich nach oben bis zur Elite Division durch. Schafft ihr in einer Woche mindestens 3 Siege in eurer Division, bekommt ihr den sogenannten "Wochen-Bonus". Gelingen euch sogar 8 Siege, bekommt ihr das "Bonus-Upgrade", das immer leicht besseren Loot verspricht, als der normale Wochen-Bonus. Natürlich bekommt ihr auch immer besseren Loot, je höher eure Division ist, die ihr erreicht – das können mehr und bessere Packs / Spieler sein, aber auch mehr Münzen und mehr Champions Qualifikations-Punkte, die für die FIFA 23: Weekend League benötigt werden. Aufsteigen lohnt sich also.

Auch in FIFA 23 könnt ihr zusätzlich, zu den wöchentlichen Belohnungen, wieder saisonale Belohnungen in Division Rivals bekommen - die sogenannten "Meilensteine". So wie bei den wöchentlichen Boni, hängt es auch bei den Meilensteinen von eurer erreichten Division ab, welche und wie viele Packs ihr als Belohnung bekommt. Zusätzlich gibt es in jeder Division wieder drei Meilensteine, die ihr erreichen könnt. Das sind kleine Zwischenstufen, die die Belohnung einer Division leicht erhöhen, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an gespielten Partien (20/50/90) erreicht. Die genauen Belohnungen der einzelnen Divisionen und Meilensteine zeigen wir euch nachfolgend.

Wundert euch aber nicht, wenn ihr euch um Punkt 9:00 Uhr einloggt und noch keine Belohnungen eingetroffen sind, denn es ist schon des Öfteren vorgekommen, dass der Dienst durch die Flut an Spielern überlastet ist. In diesem Fall hilft nur Warten oder, wenn es länger als eine Stunde dauert und es keine Erklärung von EA Sports bezüglich einer Verspätung gibt, beim Support melden.

Nachdem die Wettkampfwoche respektive die Saison in FIFA 23 Division Rivals beendet ist, könnt ihr umgehend eure Division Rivals Belohnungen sowohl im Spiel als auch in der FIFA 23 Web App und Companion App in Empfang nehmen.

Die Division Rivals Meilenstein-Belohnungen kommen immer erst am Ende jeder knapp 6 Wochen langen FUT-Saison (Season 1 endet am 19. November 2022 um 8:59 Uhr)

Wie funktionieren Division Rivals Rewards in FIFA 23? – Wochen-Bonus, Bonus Upgrade und Meilenstein-Belohnungen erklärt

Mit FUT 22 hat EA Sports die Division Rivals einer großen Überarbeitung unterzogen, um mehr Spieler für den Modus zu begeistern. Neben den Änderungen an der Spielmechanik für die Ränge, Aufstieg, Rating etc. wurde auch das Belohnungssystem dabei umgekrempelt. Die wöchentlichen Belohnungen wurden in Wochen-Bonus und Bonus-Upgrade geteilt und die neuen Meilensteine sind hinzugekommen. Die Division Rivals Belohnungssysteme funktionieren in FIFA 23 identisch, wenn ihr also schon die letzte Saison mitgemacht habt, gibt es für euch nichts Neues. Falls ihr aber eine Zeit lang pausiert habt oder ganz neu seid, fragt ihr euch vielleicht, wie das Ganze funktioniert:

Wöchentliche Division Rivals Rewards: Wie ihr den Wochen-Bonus / das Bonus-Upgrade bekommt und wovon die Qualität des Loot abhängt

Wöchentliche Division Rivals Rewards sind (wie der Name schon sagt) Belohnungen, die ihr in jeder Woche verdienen könnt – Stichtag ist, wie oben erklärt, immer Donnerstagfrüh. Welche und wie viele Belohnungen ihr bekommt, hängt zunächst von der Division ab, die ihr erreicht. Steigt ihr während oder bis zum Ende einer Woche eine Division auf – beispielsweise von Division 5 auf Division 4 – bekommt ihr die Belohnungen für die neue Division – in unserem Beispiel also Division 4. Natürlich gilt das auch umgekehrt. Wenn ihr also absteigt, gibt es die Belohnungen für die niedrigere Division.

Die Division ist aber nicht der einzige Faktor, der die Qualität eurer Division Rivals Rewards beeinflusst, denn die Belohnungen jeder Division teilt sich noch mal in den sogenannten "Wochen-Bonus" und "Bonus-Upgrade auf. Die Anzahl an erreichten Siegen in einer Woche ist der bestimmende Faktor dafür, welche Bonus ihr bekommt. Das funktioniert so:

Wochen-Bonus

Der Wochen-Bonus ist sozusagen der Standard-Loot eurer entsprechenden Division, den ihr bekommt. Hierfür müsst ihr lediglich 3 Siege bis zum Ende der laufenden Woche erzielen. Schafft ihr mindestens 3 Siege, erhaltet ihr in FIFA 23 den Wochen-Bonus als Division Rivals Belohnung.

Das Bonus-Upgrade bekommt ihr, wenn ihr mindestens 8 Siege bis zum Ende der laufenden Woche erzielt. Wie der Name schon sagt, gibt es beim Bonus-Upgrade einen zusätzlichen "Bonus" auf den Standard-Loot (Wochen-Bonus). Das können geringfügig bessere oder mehr Packs / Spieler / Münzen etc. sein, jedoch ist der Zugewinn bei Weitem nicht so hoch, als wenn ihr eine Division aufsteigen würdet. Trotzdem ist es ein netter kleiner Bonus. Ab 8 Siege bekommt ihr in FIFA 23 das wöchentliche Bonus-Upgrade bei den Division Rivals Belohnungen.

Was sind Division Rivals Meilensteine Rewards und wie unterscheiden sie sich von den wöchentlichen Belohnungen?

Die Division Rivals Meilensteine wurden erstmals mit FUT 22 eingeführt und sind eine zusätzliche Möglichkeit, um an Belohnungen zu kommen. Sie haben sich als recht beliebt erwiesen und sind deshalb auch in FIFA 23 wieder mit dabei. Im Grunde sind sie den wöchentlichen Belohnungen recht ähnlich, nur, dass die Meilensteine nicht an die einzelnen Wochen gekoppelt sind, sondern an die jeweiligen FUT-Seasons. Es ist also ein saisonales Feature von FUT Division Rivals, was sowohl für die Meilensteine-Belohnungen als auch die dafür zu erreichenden Ziele gilt. Das funktioniert so:

Im Verlauf einer Saison könnt ihr bestimmte Meilensteine in jeder der 10 + Elite Divisionen erreichen, indem ihr eine bestimmte Anzahl an Matches in Division Rivals absolviert: Für Meilenstein 1 müsst ihr 20 Matche spielen, für Meilenstein 2 sind es 50 Matche und für Meilenstein 3 stattlichen 90 Matche. Schafft ihr die jeweilige Anzahl an Matches, bekommt ihr am Ende der Saison eine Meilensteine-Belohnung.

Die Qualität eurer Meilensteine-Belohnungen hängt von zwei Faktoren ab: Der Erste und Wichtigste ist die Division, die ihr bis zum Ende der laufenden Saison erreicht. Der Zweite ist der Meilenstein, den ihr erreicht. Je mehr Partien ihr also in einer Saison bestreitet und je höher ihr in den Divisionen aufsteigt, desto mehr und bessere Meilensteine-Rewards bekommt ihr am Ende einer FUT-Saison.

Wichtig: Die Betonung liegt auf "absolviere Matche"! Es ist vollkommen egal, ob ihr die Partien gewinnt oder verliert, jedes absolvierte Match zählt bei der Fortschrittsanzeige und bringt euch den saisonalen Meilensteine-Belohnungen näher.

In FIFA 23 müsst ihr für die Meilensteine-Belohnungen wieder eine bestimmte Anzahl an Division Rivals Matches absolvieren.

