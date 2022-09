FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick

In unserem FIFA 23 OTW Upgrade Tracker zeigen wir euch, welche Ratings die OTW-Spieler haben, wer ein Upgrade bekommt oder vielleicht kurz davorsteht. Außerdem erfahrt ihr, wann und wie die Wertung von OTW-Karten steigen können und was es mit dem "Wins to Watch" (WtW) und dem neuen "Nations to Watch"-Upgrade (NtW) auf sich hat. Das FIFA 23 Ones to Watch Event läuft bis zum Ende der Saison im September 2023, somit haben alle OTW-Spieler viel Zeit, um Verbesserungen zu erreichen und die Gesamtwertung ihrer OTW-Karten steigen zu lassen.

Wann steigen OTW Karten? - So funktioniert das OTW Upgrade System in FIFA 23

In FIFA 23 hat EA Sports die Faktoren für OTW Upgrades ein weiteres Mal aufgestockt. Bedeutet: Diesmal gibt es nicht zwei, sondern drei Upgrade Systeme, durch die die Gesamtwertung eines OTW-Spielers steigen kann: das ursprüngliche Topform-Item-Upgrade, das letzte Jahr eingeführte Wins to Watch Upgrade und das neue Nations to Watch Upgrade. Die Details dazu erfahrt ihr nachfolgend.

Wann OTW-Spieler in FIFA 23 steigen

Wenn ein OTW-Spieler ein neues TOTW oder MOTM Item erhält (Topform-Item-Upgrade)

Wenn der Club eines OTW-Spielers drei der nächsten acht Spiele in seiner Heimat-Liga gewinnt (Wins to Watch Upgrade)

Wenn das Nationalteam eines OTW-Spielers ein Spiel während der WM 2022 gewinnt (Nations to Watch Upgrade)

So verbessern sich OTW Karten bei leistungsbasierten Topform-Item-Upgrades

Als "leistungsbasiertes Topform-Item-Upgrade" zählt, wenn ein OTW-Spieler von EA Sports in ein Team of the Week (TOTW) gewählt oder als MOTM (Man of the Match) ausgezeichnet wird. OTW-Spieler können mehrfach ein Topform-Upgrade erhalten, daher können ihre OTW-Karten in der Theorie bis zur Maximalwertung von 99 GES steigen – in der Praxis passiert das allerdings recht selten. Die Gesamtwertung einer OTW-Karte erhöht sich bei einem Topform-Upgrade entsprechend der Regeln für Inform-Upgrades.

Durch andere Auszeichnungen wie POTM, Record Breaker, TOTY, TOTS oder SBCs können OTW-Spieler übrigens keine Upgrades erhalten. Zusätzlich, zu den leistungsbasierten Topform-Item-Upgrades, können OTW-Spieler zwei weitere, dafür aber nur einmalige Verbesserungen über das "Wins to Watch"-Upgrade und "Nations to Watch"-Upgrade bekommen.

WtW Upgrade Erklärung – die Regeln des Wins to Watch Upgrades

Das "Wins to Watch" Upgrade – kurz "WtW" – wurde erst letztes Jahr mit FIFA 22 eingeführt und ist auch in FIFA 23 wieder dabei. Es ist eine einmalige, zusätzliche Verbesserung, die jeder OTW-Spieler entsprechend der Inform-Upgrade-Regeln erhalten kann. Dafür muss der Club des jeweiligen Spielers in seiner heimischen Liga mindestens drei der kommenden zehn Spiele gewinnen (z.B muss der BVB drei Siege in der Bundesliga einfahren, damit Nico Schlotterberg das WtW Upgrade bekommt).

Für das WtW Upgrade werden nur die Liga-Spiele gewertet, die ab dem Zeitpunkt des Release der OTW-Karte eines Spielers stattfinden (die ersten Karten kommen am 30. September, doch einige Karten kommen auch später hinzu). Außerdem zählen nur Siege (keine Unentschieden oder Niederlagen) und es spielt keine Rolle, ob der jeweilige OTW-Spieler während eines Liga-Spiels selbst auf dem Platz aktiv ist oder auf der Ersatzbank hockt (die Team-Leistung zählt).

NtW Upgrade Erklärung – so funktioniert das Nations to Watch Upgrade

Das "Nation to Watch"-Upgrade – kurz "NtW" – ist neu in FIFA 23 Ones to Watch und wurde wegen der Fußball WM 2022 eingeführt, da der Liga-Betrieb während der Weltmeisterschaft unterbrochen wird. Das NtW Upgrade ist (wie das WtW) eine zusätzliche Verbesserung entsprechend der Inform-Upgrade-Regeln, die jeder OTW-Spieler nur ein einziges Mal erhalten kann - nämlich, wenn sein Nationalteam ein beliebiges Spiel bei der WM 2022 gewinnt. Es zählen nur Siege (keine Unentschieden oder Niederlagen) und auch hier ist es egal, ob der jeweilige OTW-Spieler selbst am WM-Match teilnimmt oder nicht (die Mannschafts-Leistung zählt).

Mehr zu FIFA 23: