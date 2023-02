FIFA 23: Future Stars - Alle Spieler und ihre Upgrades im Überblick

So funktionieren Future Stars Upgrades in FIFA 23

Bei den Future Stars stehen – wie der Name schon andeutet – die derzeit vielversprechendsten Nachwuchsspieler und Jungtalente im Fokus, die noch nicht als etablierte Stars anzusehen sind. Sie sind, sofern alles richtig läuft, die zukünftigen Stars im Fußball und bekommen bei Future Stars Promo schon einmal Vorschusslorbeeren in Form von extrem stark verbesserte Spezialkarten. Wie stark, das erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Future Stars in FIFA 23?

Wie bei jeder Promo erhalten auch die FIFA 23 Future Stars-Spieler beim Release ihrer jeweiligen Karte in FIFA 23 einmaliges, dafür extrem starkes Upgrade ihrer Gesamtwertung, das ihr maximales Potenzial in der Zukunft abbilden soll (Attribute "Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis" steigen entsprechend mit).

Angesichts dessen gibt es bei den Future Stars auch häufig die größtmöglichen Upgrades unter allen FIFA-Promos. Bedeutet: Die Future Stars Karten der jeweiligen Spieler können sich im Vergleich zu ihren Basis-Karten schnell mal um bis zu 20 Punkte unterscheiden! Beispielsweise hat Ryan Gravenberch letztes Jahr ein Upgrade von 78 GES auf stattliche 92 GES erhalten.

Das ist aber noch nicht alles! Die Future Stars Spieler können neben einem OVR-Upgrade auch Sterne-Upgrades für Schwacher Fuß (SF) und / oder Spezialbewegung (SB) erhalten. Eine Positionsänderung ist dagegen nicht üblich, allerdings nicht vollkommen ausgeschlossen.

Können Future Stars weitere Upgrades bekommen?

Nein und Ja – es hängt davon ab, auf welche "Version" von Future Stars ihr euch bezieht! Meint ihr die "normalen" FIFA 23 Future Stars, dann Nein. Hier handelt es sich um keine dynamischen Items, daher können sie auch nicht (wie beispielsweise die Ones to Watch) weitere Verbesserungen nach ihrem Initial-Upgrade bei Release erhalten.

Ein anderer Fall sind dagegen die sogenannten FUT Future Star-Akademiespieler, die EA Sports in der Regel ab der zweiten Event-Woche ins Spiel bringt. Hierbei handelt es sich um ein paar wenige, von EA ausgewählte "Future Stars"-Spieler, die zu "FUT Future Star-Akademiespielern" befördert werden. Von jedem Future Star-Akademiespieler gibt es vier verschiedene Karten-Versionen – jede davon stärker als ihr Vorgänger, um den Aufstieg des jeweiligen Spielers an die Spitze seines Leistungsvermögens abzubilden – die ihr durch das Lösen von maßgeschneiderten Aufgaben des Spielers bekommen könnt. In gewisser Weise sind die Future Star-Akademiespieler also dynamische Karten, die Verbesserungen bekommen, auch wenn sich in technischer Hinsicht nicht die vorhandene Karte verbessert, sondern gegen die bessere Version ausgetauscht wird.

Mehr zu FIFA 23: