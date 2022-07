Fortnite: Finde den coolsten Spieler auf der Insel – so geht’s

In Fortnite Season 3 sind die neuen Aufgaben von Woche 8 hinzugekommen, zu der auch der interessante Auftrag "Finde den coolsten Spieler auf der Insel" gehört. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wer der coolste Spieler ist und wo ihr ihn auf der Fortnite Season 3 Map finden könnt.

So findet ihr den coolsten Spieler in Fortnite

Epic Games stellt euch in dieser Woche die Frage "Wer ist der coolste Spieler" und bei der Antwort dürft ihr ruhig auf einem hohen Ross sitzen, denn so lässt sich die Aufgabe auch lösen. Für alle, die jetzt denken "ich bin der Coolste": Jap das ist die richtige Antwort. Und wie findet man sich selbst? Man wirft einen Blick in einen Spiegel!

Ja, die Lösung der Aufgabe ist tatsächlich so einfach. Ihr müsst euch einfach nur einen x-beliebigen Spiegel suchen, einen Blick hineinwerfen und schon seid ihr 15.000 Erfahrungspunkte reicher. Falls ihr nicht genau wisst, wo ihr einen Spiegel finden könnt, gehen wir im nächsten Punkt auf ein paar Fundorte ein.