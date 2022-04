Neues Star-Wars-Spiel von Uncharted-Schöpferin Amy Hennig in Arbeit

Amy Hennig, die Schöpferin von Uncharted, arbeitet aktuell an einem Action-Adventure im Star-Wars-Universum.

Es regnet Lob für Hennings Arbeit

Drei Jahre lang hat Hennig bereits in das Project Ragtag gesteckt, das unglücklicherweise von EA auf Eis gelegt wurde. Jetzt arbeitet Skydance New Media, Hennigs neues Studio, neben dem neuen Star-Wars-Titel auch an einem bisher unangekündigtem Spiel aus dem Marvel-Universum.

Beide Spiele sind die bisher größten Projekte des jungen Entwicklerstudios. Hennig sagt in einer Presseerklärung, dass sie begeistert ist "wieder mit Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten, um interaktive Geschichten in dieser Galaxie zu erzählen, die ich liebe."

"Ich habe oft beschrieben, wie der Anblick von Star Wars im Jahr 1977 mein 12-jähriges Gehirn im Wesentlichen neu verdrahtet und mein kreatives Leben und meine Zukunft unauslöschlich geprägt hat", sagt sie.

Auch Lucasfilms Games-Manager Douglas Reilly erklärt: "Wir könnten nicht begeisterter sein, wieder mit Amy zu arbeiten. Sie und das Team von Skydance New Media haben das Talent und den Ehrgeiz, ein einzigartiges Star Wars-Abenteuer zu erschaffen."

Doch damit noch nicht genug des Lobes. "Ihre Vision von einladender, kinoreifer interaktiver Unterhaltung macht diese Zusammenarbeit sehr spannend", so Reilly. "Wir arbeiten hart mit ihrem Team aus erfahrenen und talentierten Entwicklern zusammen und freuen uns darauf, mehr mit den Star Wars-Fans zu teilen, wenn die Zeit reif ist."

Unzählige Spiele zum beliebten Sci-Fi-Franchise in Arbeit

Neben Henning hat sich auch das Studio hinter Apex Legends an drei Projekte zum Star-Wars-Franchise gewagt. Respawn entwickelt eine Fortsetzung für Star Wars Jedi: Fallen Order, einen Shooter sowie ein Strategiespiel.

Ubisofts Studio Massive Entertainment, die auch hinter The Division stehen, arbeiten an einem Open-World-Titel und Heavy-Rain-Studio Quantic Dream ist für das in ferner Zukunft kommende Star Wars Eclipse verantwortlich. Da kommt also ganz schön viel auf uns zu in den nächsten Jahren.