Palworld: Knochen finden und farmen

Mit Knochen könnt ihr in Palworld nützliche Dinge anstellen, sie zur Herstellung von Medizin verwenden und zum Beispiel einen besseren Gleiter damit bauen.

Ihr braucht also Knochen, aber wie kriegt ihr sie möglichst einfach? In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr Knochen in Palworld finden könnt und wie ihr sie am besten farmt.

Wo findet man Knochen in Palworld?

Knochen erhaltet ihr in Palworld, indem ihr Pals besiegt und sie anschließend als Loot von ihnen erhaltet. Hier sind die Pals, von denen wir bislang Knochen erhalten hab:

Anubis

Bushi

Cawgnito

Gorirat

Loupmoon

Maraith

Rushoar

Vanwyrm

Vanwyrm Cryst

Verdash

Vixy

Habt ihr ein Pal erstmals in der Wildnis sehen, könnt ihr in eurem Paldeck nachschauen, in welchen Regionen es zu fangen ist. Das macht es euch etwas einfacher, wenn ihr auf die Suche nach Knochen geht.

Wo kann man Knochen in Palworld farmen?

Wenn ihr zu Beginn des Spiels nach Knochen sucht, macht ihr euch am besten auf die Jagd nach Rushoar und Vixy. Diese findet ihr in der Nähe der kleinen Siedlung, die nicht weit vom Startpunkt entfernt ist. Schaut ihr euch die Bereiche nördlich und südlich der Siedlung an, solltet ihr früher oder später welche finden.

Rushoar ist ein aggressives Pal und greift euch gerne an, wenngleich es nicht sehr schnell ist. Zugleich könnt ihr es als Reittier einsetzen, wenn ihr den Sattel auf Level 6 freischaltet. Von dem Pal bekommt ihr auch Leder. Nützlich ist auch Vixy, denn wenn ihr es in eurer Basis einsetzt, könnt ihr von ihm nützliche Gegenstände erhalten.

In der kleinen Siedlung findet ihr zudem den wandernden Händler, der euch Knochen für 100 Gold verkauft. Wer also dringend welche braucht, ohne erst Pals dafür jagen zu müssen, wird dort fündig.

Auch beim Händler könnt ihr Knochen kaufen.

Knochen setzt ihr anfangs wahrscheinlich besonders für Medizin ein. Dazu braucht ihr mindestens die Mittelalterliche Pharmaziewerkbank, die ihr auf Technologielevel 12 freischaltet. Damit könnt ihr denn Medizin herstellen.

Wenn ihr den Prozess automatisieren möchtet, solltet ihr schauen, dass ihr Pals fangt und einsetzt, die über die Fähigkeit zur Arzneimittelherstellung verfügen. Das sind zum Beispiel Lifemunk, Flopie, Robinquill und Loveander.

Ihr braucht die mittelalterliche Pharmaziewerkbank, um Medizin herzustellen.

Das nächste wichtige Projekt, für das ihr Knochen braucht, ist der Megagleiter. Er ist mit Technologielevel 18 verfügbar und gegenüber dem normalen Gleiter zu bevorzugen, während ihr euch an den Klippen und in anderen hohen Bereichen der Spielwelt bewegt.

Viel Erfolg beim Sammeln von Knochen in Palworld!

