Palworld: Beerensamen finden und rote Beeren anbauen – so geht’s

Beerensamen in Palworld könnt ihr nutzen, um rote Beeren in eurem eigenen Beerengarten heranzuziehen, die ihr wiederum für viele andere Dinge wie die Torte benötigt. Auch wenn ihr Beerensamen und rote Beeren kaufen könnt, ist es längerfristig effektiver (und günstiger), wenn ihr euch einen Beerengarten anlegt und die süßen Früchte selbst erntet. Daher zeigen wir euch auf dieser Seite, wie ihr Beerensamen bekommen könnt, wie ihr sie automatisiert anbaut und wofür rote Beeren in Palworld benötigt werden.

Palworld: Beerensamen & rote Beeren Inhalt: