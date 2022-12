Pokémon Karmesin und Purpur: Lucario bekommen und Riolu entwickeln

Ein anderes wiederkehrendes Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur stellt Lucario dar. Darüber hinaus könnt ihr euch in den Spielen mit Riolu auch dessen Vorentwicklung sichern.

Wir zeigen euch in unserem Guide, was ihr tun müsst, um in Pokémon Karmesin und Purpur sowohl Riolu als auch Lucario zu bekommen.

Inhalt:

Wo finde ich Riolu?

Riolu ist ein Pokémon, das in Pokémon Karmesin und Purpur eher selten anzutreffen ist.

Ihr findet es im Südwesten der Paldea-Region und somit theoretisch schon relativ früh im Spiel, aber wie erwähnt, taucht es nur selten auf. Ihr könnt versuchen, ein Sandwich zu essen und so eure Chance zu verbessern, Kampf-Pokémon zu finden.

Haltet einfach die Augen offen und wenn ihr zufällig einem Riolu über den Weg lauft, fangt es, solange ihr könnt. Es ist ein seltener Anblick!

Hier ist Riolu zu finden.

Wie entwickle ich Riolu zu Lucario?

Habt ihr Riolu gefangen und möchtet es in Pokémon Karmesin und Purpur zu Lucario entwickeln, müsst ihr dafür mehrere Voraussetzungen erfüllen.

Zuerst einmal ist es erforderlich, dass Riolu eine hohe Zuneigung zu euch hat. Ebenso muss dann ein Levelaufstieg am Tag herbeigeführt werden, was das geringste Problem darstellt.

Aber wie bekommt ihr einen hohen Freundschaftswert bei Riolu? Nun, verbringt Zeit mit ihm, kämpft mit ihm (ohne dass es außer Gefecht gesetzt wird) und gebt ihm eine Sanftglocke als Item.

Kurz gesagt: Nutzt alle Möglichkeiten aus, die euch die Spiele zur Verfügung stellen, um die Zuneigung schnell zu erhöhen.

Ansonsten könnt ihr Lucario mit Glück auch in der Wildnis finden, wenngleich es ebenso wie Riolu dort ein seltener Anblick ist. Ihr könnt aber auch hier ein Sandwich essen, das eure Chancen verbessert.

Lucario ist hier zu finden:

Hier findet ihr Lucario.

