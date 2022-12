Pokémon Karmesin und Purpur: Laschoking und Lahmus bekommen und Flegmon entwickeln

Ein weiteres zurückkehrendes Pokémon, das ihr in der Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur entdecken werdet, ist Flegmon. Und auch seine beiden Entwicklungen Laschoking und Lahmus sind im Spiel.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, was ihr in Pokémon Karmesin und Purpur tun müsst, um Flegmon sowie seine beiden Entwicklungen zu erhalten.

Inhalt:

Wo finde ich Flegmon?

Ein Flegmon in Pokémon Karmesin und Purpur zu finden, ist grundsätzlich nicht schwer. Der einfachste Ort, an dem ihr ziemlich sicher einem Flegmon über den Weg lauft, ist der Caldero-See. Es ist hier praktisch überall zu finden und manchmal auch in einer Gruppe mit Lahmus.

Ansonsten könnt ihr auch in Südliche Zone 5 und in Östliche Zone 2 und 3 fündig werden, besonders in Strandnähe.

Hier könnt ihr Flegmon finden.

Wie entwickle ich Flegmon zu Laschoking?

Um in Pokémon Karmesin und Purpur an ein Laschoking zu kommen, benötigt ihr Freundinnen oder Freunde. Welche, die bereit sind, mit euch zu tauschen. Was auch bedeutet, dass ihr eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

Um ein Laschoking zu erhalten, müsst ihr ein Flegmon tauschen, das einen King-Stein als Item bei sich trägt. Gebt eurem Flegmon dieses Items, tauscht es und anschließend, nachdem es sich entwickelt hat, tauscht ihr es wieder zurück!

Woher kriege ich einen King-Stein?

Es ist nicht schwer, in Pokémon Karmesin und Purpur an einen King-Stein zu kommen. Ihr müsst nur wissen, wo genau ihr ihn erhaltet.

Er ist bei Botobeutel erhältlich, allerdings nur beim Botobeutel-Shop in Mesalona City. Dort findet ihr ihn für 10.000 Pokédollar im Angebot, nachdem ihr mindestens vier Arenaorden erhalten habt.

Den King-Stein könnt ihr kaufen.

Wie entwickle ich Flegmon zu Lahmus?

Die Entwicklung von Flegmon zu Lahmus ist in Pokémon Karmesin und Purpur einfacher als die zu Laschoking.

Ihr müsst nur mit eurem Flegmon Level 37 erreichen und schon wird daraus ein Lahmus. Wenn ihr das nicht möchtet, gebt ihm das Item Ewigstein oder drückt B beim Start der Entwicklung, um diese zu stoppen.

