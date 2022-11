Pokémon Karmesin und Purpur: Krawell bekommen und Krabbox entwickeln

Wenn ihr euch in Pokémon Karmesin und Purpur an einem Strand aufhaltet, läuft euch dort womöglich das Pokémon Krabbox über den Weg. Dieses könnt ihr später zu einem Krawell entwickeln.

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, was ihr tun müsst, um in Pokémon Karmesin und Purpur au seinem Krabbox ein Krawell zu machen.

Inhalt:

Wo finde ich Krabbox?

Wie anfangs erwähnt, könnt ihr Krabbox vor allem an den Stränden in Pokémon Karmesin und Purpur begegnen.

Ihr begegnet dem Pokémon rund um Puerto Marinedo, am Strand oberhalb von Asarilla, am östlichen Rand von Südliche Zone 5 (sucht nach dem zugehörigen Pokémon Center) sowie am Strand in der Nähe von Fermanca City. Aber auch auf dem Montanata könnt ihr dem Pokémon mit etwas Glück über den Weg laufen.

Krabbox ist hier zu finden.

Wie entwickle ich Krabbox zu Krawell?

Auch die Entwicklung von Krabbox zu Krawell in Pokémon Karmesin und Purpur ist nicht allzu komplex. Ihr benötigt dafür lediglich einen Eisstein. Wendet ihn auf Krabbox an und es wird sofort zu einem Krawell.

Das Problem ist eher, Eissteine zu finden: Einen garantierten findet ihr ein Stückchen oberhalb des Pokémon Centers Mesclores-Passage kurz nach dem Eingang in die Höhle.

Alternativ könnt ihr die Augen nach einem wilden Krawell offen halten. Es besteht die Chance, dass es in einem kleinen Abschnitt auf dem Montanata auftaucht. Dort ist es allerdings nur gelegentlich anzutreffen.

Ihr könnt es zu Krawell entwickeln, dieses aber auch an einzelnen Stellen finden.

