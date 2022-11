Pokémon Karmesin und Purpur: Wolwerock in der Zwielichtform bekommen und Wuffels entwickeln

Wuffels ist ein weiteres bekanntes Pokémon, das seinen Weg in die Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur gefunden hat. Und das gilt natürlich auch für seine Entwicklung Wolwerock.

Wer diese in der Zwielichtform bekommen möchte, muss dafür in Pokémon Karmesin und Purpur aber besondere Bedingungen erfüllen. Welche das sind, das zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie entwickle ich Wuffels zu Wolwerock?

Wuffels entwickelt sich auf Level 25 zu Wolwerock. Damit ihr in Pokémon Karmesin und Purpur die Zwielichtform von Wolwerock bekommen könnt, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

Euer Wuffels muss die Fähigkeit Gleichmut besitzen. Ihr müsst euer Wuffels am Abend entwickeln. Nicht am Tag, nicht am Morgen und nicht in der Nacht!

Nun, zum Glück für euch lässt sich der Abend in Karmesin und Purpur ganz gut erkennen. Zuerst einmal: Ein Tag dauert in den Spielen rund 35 Minuten, es bringt euch also nichts, an der Systemuhr eurer Switch zu drehen.

Für die Entwicklung zur Zwielichtform bleiben euch nur wenige Minuten. Achtet darauf, dass der Himmel eine rötlich-orangefarbene Färbung einnimmt. Das zeigt euch, dass die Dämmerung begonnen hat. Zudem solltet ihr eure Map öffnen und schauen, ob ihr dort oben das Symbol für den Abend (wird ebenfalls orange und zeigt eine untergehende Sonne) seht.

Nur am Abend bekommt ihr ein Wolwerock in der Zwielichtform.

Ist das der Fall, müsst ihr Wuffels jetzt nur noch im Level aufsteigen lassen. Am einfachsten geht das natürlich, indem ihr ihm ein Sonderbonbon gebt, alternativ geht es natürlich auch mit EP-Bonbons. Letztere findet ihr in der Welt oder ihr erhaltet sie durch Tera-Raids.

Hat euer Wuffels nicht Gleichmut als Fähigkeit oder entwickelt sich zu einer anderen Tageszeit, nimmt es nicht die Zwielichtform an.

Die Habitate von Wuffels.

Wo finde ich ein Wuffels mit Gleichmut?

Die Entwicklung von Wuffels in Pokémon Karmesin und Purpur ist grundsätzlich nicht mega kompliziert. Es kann aber schwierig sein, überhaupt ein Wuffels mit Gleichmut zu finden.

Zumindest dann, wenn ihr überwiegend in den normalen Habitaten danach sucht, also in Östliche Zone 1, Südliche Zone 2 und 4 sowie Westliche Zone 1.

Es ist nicht unmöglich, hier ein Wuffels mit Gleichmut zu finden, es könnte aber sehr lange dauern.

Versucht euer Glück lieber bei einem wilden Tera-Wuffels, das ihr in Westliche Zone 1 finden könnt.

Holt euch das Tera-Wuffels.

Dieses Wuffels sollte immer oder zumindest sehr häufig über die Gleichmut-Fähigkeit verfügen, also ist das definitiv eure beste Chance und wahrscheinlich auch die schnellste.

Euer Wuffels braucht für die Zwielichtform von Wolwerock die Fähigkeit Gleichmut.

