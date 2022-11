Pokémon Karmesin und Purpur: Pokémon waschen - Was bringt es euch?

Ihr habt in Pokémon Karmesin und Purpur die Möglichkeit, euer Pokémon zu waschen und es somit blitzblank zu machen. Aber was genau bringt euch das?

Es ist jedenfalls nicht so, dass es komplett nutzlos und nur zum Spaß vorhanden wäre! Wie euch das Waschen von Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur hilft, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie wasche ich meine Pokémon?

Wenn ihr mit euren Pokémon durch die Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur reist, werden sie natürlich schmutzig, erst recht in den Kämpfen! Aber ihr könnt sie auch waschen, was nicht allzu kompliziert ist.

All das geschieht mitten in der Wildnis, quasi an jedem beliebigen Ort, an dem ihr auch ein Picknick starten könnt.

Und genau das solltet ihr auch tun, indem ihr an einer geeigneten Stelle mit X das Menü öffnet und die Picknick-Option wählt.

Nachdem der Tisch steht, holt euer Charakter alle Pokémon des aktiven Teams aus ihren Bällen und zusätzlich auch noch euer legendäres Pokémon. Nähert ihr euch nun einem dieser Pokémon solltet ihr links ein Menü mit verschiedenen Optionen eingeblendet sehen (wenn nicht, drückt Minus).

Beim Picknick könnt ihr eure Pokémon waschen.

Nun betätigt ihr die X-Taste, um das jeweilige Pokémon vor euch zu waschen. Im nächsten Bildschirm habt ihr einen Schwamm in der Hand. Haltet A gedrückt und bewegt den Schwamm mit dem linken Stick über das Pokémon, bis es ordentlich eingeseift ist.

Wenn es bereit für den nächsten Schritt ist, seht ihr eine kleine Anzeige, die euch auffordert, Y zu drücken. Tut das und ihr könnt den Schaum mithilfe von Wasser wegwaschen. Nun ist euer Pokémon völlig sauber und ganz schön happy darüber!

Als Belohnung für den kleinen Waschvorgang erhaltet ihr, wenn ihr das Picknick beendet, eine kleine Menge Erfahrungspunkte und auch der Freundschaftslevel steigt.

