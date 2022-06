The Last of Us: Screenshots und Video verdeutlichen Unterschiede zwischen Remake und Remaster

Screenshots und ein Video geben uns jetzt erste Vergleichsmöglichkeiten nach der offiziellen Ankündigung des Remakes von The Last of Us: Part 1.

Am 2. September 2022 erscheint die Neuauflage des Spiels von Entwickler Naughty Dog für die PlayStation 5, eine PC-Version folgt später.

Das bietet die PS5-Version von The Last of Us

Sony verspricht für das Remake eine native 4K-Auflösung, eine schnellere Framerate, HDR-Support und "fast keine Ladezeiten".

Die Features des DualSense-Controllers und 3D-Audio werden ebenfalls eingesetzt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Aber kommen wir zu den Vergleichen. Hier erst einmal ein paar offizielle Assets von Sony, in denen das Remake von The Last of Us mit dem Remaster verglichen wird:

Ein Blick auf Ellie.

Und auf Joel.

Eine Szene auf der PS4. Und im Remake.

Nicht von Sony selbst kommt das nachfolgende Video. Es vergleicht Ausschnitte aus dem Trailer des Remakes mit denen aus dem Original.

Anhand dessen bekommt ihr einen guten Eindruck davon, wie sich die Änderungen am Spiel in Bewegung anfühlen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Und zu guter Letzt haben wir noch eine Galerie mit offiziellen Screenshots zum Remake von The Last of Us: Part 1 für euch:

of Attribution

Was sagt ihr dazu?