Zelda Tears of the Kingdom: 10 Minuten neues Gameplay morgen im Livestream!

Nintendo hat für morgen, den 28. März 2023, neues Gameplay zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt.

"Circa 10 Minuten Gameplay" aus der kommenden Fortsetzung sollen demnach veröffentlicht werden.

Wann und wo?

"Eiji Aonuma, der Producer der The-Legend-of-Zelda-Reihe, zeigt am 28.03. um 16:00 Uhr ca. 10 Minuten Gameplay aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf unserem YouTube-Kanal", schreibt Nintendo auf Twitter.

Wer also weitere Einblicke in Tears of the Kingdom bekommen möchte, sollte morgen um 16 Uhr einschalten.

Wenn ihr hingegen ohne weitere Infos ins Spiel gehen möchtet, schaut wohl lieber nicht vorbei.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.

