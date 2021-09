Fortnite Season 7: Platziere Paletten mit Katzenfutter bei der IO Basis - so geht's

Zum Abschluss der legendären Aufgaben in Woche 13 in Fortnite Season 7 sollt ihr in Phase 5 noch ein paar Paletten mit Katzenfutter bei der IO Basis platzieren. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Paletten mit Katzenfutter auf der Season 7 Map finden könnt, um die Challenge schnell abzuschließen.

Fortnite Season 7: Platziere Paletten mit Katzenfutter bei der IO Basis Inhalt: