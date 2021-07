Fortnite Season 7: Schließe Ferrari 296 GTB Zeitprüfungen ab - so geht's

In Fortnite Season 7 sind die neuen epischen Aufgaben von Woche 7 verfügbar, zu der auch der Auftrag Schließe "Ferrari 296 GTB"-Zeitprüfungen ab gehört. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Zeitprüfungen auf der Season 7 Map finden könnt, wo es den roten Flitzer in der Nähe der Startpunkte gibt und wie ihr die Rennen erfolgreich absolviert.

Fortnite Season 7: Schließe eine Whiplash Zeitprüfung ab Inhalt:

Der erste Ort, an dem ihr das Rennen austragen könnt - und unsere Empfehlung -, ist beim Durrr Burger-Restaurant, das am westlichen Rand der Weeping Woods zu finden ist. Direkt landen solltet ihr hier allerdings nicht, denn in der Regel gibt es hier keinen Ferrari - und andere Fahrzeuge funktionieren nicht. Stattdessen solltet ihr bei der Werkstatt westlich von Holly Hatchery und direkt nördlich des Langschifflandens landen - hier spawnt immer einer der schnellen Flitzer (vollgetankt).

Der zweite mögliche Ort für ein Zeitrennen ist bei der lila Stahlbrücke, die am südlichen Rand der Weeping Woods liegt. Auch hier sollte ihr zunächst bei der Werkstatt westlich von Holly Hatchery landen und den Ferrari volltanken, ehe ihr bis zur violetten Brücke fahrt. Der Vorteil hier ist, dass die Rennstrecke bereits in Fahrrichtung liegt und ihr nicht extra umdrehen müsst.

Das erwartet euch beim Zeitrennen bei Lazy Lake

Alternativ könnt ihr auch in Lazy Lake Stadt ein Rennen absolvieren, allerdings raten wir davon ab, da die Strecke deutlich schwieriger ist und auch mehr Spieler in der Stadt landen werden, die euch die Karre vor der Nase wegschnappen oder sie euch unterm Hintern zerballern. Solltet ihr es dennoch dort versuchen wollen, ist das erste Problem, einen Ferrari zu finden. Es gibt gleich ein paar Spawnpunkte in Lazy Lake - vor dem Autohaus, bei der Tankstelle im Südwesten, auf dem Parkplatz des Big Shots ganz im Süden, vor der Garage des Hauses im Westen oder das im Norden etc. - allerdings spawnt nicht in jedem Match auch wirklich ein Exemplar an diesen Stellen. Mit Pech gibt es auch gar keinen Ferrari, dann solltet ihr direkt ins nächste Match springen.

Fortnite Season 7: In Lazy Lake gibt es mehrere mögliche Spawnpunkte für einen Ferrari 296 GTB.

Habt ihr euer Vehikel einsatzbereit, müsst ihr zum Startpunkt, der sich vor dem "A Lot O' Auto" Autohaus auf der Straße befindet (auf der Ostseite des Gebäudes mit der Glasfront). Direkt neben dem Tieflader-Anhänger auf der Straße ist ein großer, blau leuchtender, transparenter Pfeil mit einer Stoppuhr und einem Reifen darunter. Fahrt ihr durch, beginnt das Rennen.

Fortnite Season 7: Direkt vor dem Autohaus in Lazy Lake ist der Startpunkt der Zeitprüfung.

Die Strecke in Lazy ist nicht so lang, dafür euch deutlich schwieriger, denn zu Beginn dreht ihr entlang der Straße eine Runde im Uhrzeigersinn in der Stadt, ehe es Richtung Retail Row weitergeht. Vor allem in Lazy gibt es zahlreiche Autos, Mauern und andere Objekte, an denen ihr sehr leicht mit der schnellen Karre hängen bleiben könnt, was euch den Timer versemmelt. Den Booster könnt ihr in der Stadt nur schlecht nutzen (auf kurzen geraden geht es), sobald es aber rausgeht, solltet ihr Gas geben, um es noch rechtzeitig ins Ziel zu schaffen.