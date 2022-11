Call of Duty Warzone 2.0 - Schnell leveln mit Doppel-XP-Events, Aufträgen und mehr

Wie auch schon in anderen Teilen der Call-of-Duty-Reihe warten wir gespannt auf das erste Doppel-XP-Wochenende. In Call of Duty Warzone 2.0 gibt es derzeit keine Hinweise auf diese beliebten Events, die Spielern zum Start einen netten Erfahrungs-Boost geben. Sobald wir davon hören, findet ihr alle Informationen dazu hier in diesem Artikel. Bis es so weit ist, lest ihr hier, wie ihr auch ohne das Doppel-XP-Wochenende an mehr Erfahrung kommt und schnell levelt.

So sammelt ihr Erfahrung in Warzone 2.0 - Auch ohne Doppel-XP-Event

Am 16. November 2022 erschien Call of Duty Warzone 2.0. Ein Doppel-XP-Event ist aktuell nicht in Sicht, dafür gibt es aber eine große Menge an Ideen und Hinweise, wie ihr anderweitig effektiv aufleveln könnt. Immerhin sind nicht nur kosmetische Gegenstände, sondern auch bestimmte Waffen erst verfügbar, wenn ihr ein gewisses Level erreicht habt. Auch die Waffen können erst aufgelevelt werden, wenn das jeweilige Level erreicht wurde. Erfahrung sammeln ist also essenziell.

Wenn ihr schnell an alle Waffen kommen und mehr Möglichkeiten haben wollt, müsst ihr möglichst viel Erfahrung sammeln.

Mit diesen Methoden könnt ihr schneller Erfahrung sammeln:

Erledigt Aufträge

Beendet Matches

Bonus-XP für Käufer von Modern Warfare 2

XP-Boosts im Game Pass

Glücklicherweise gibt es eine Methode, mit der ihr schnell und einfach an die wertvollen XP herankommt. Das geht mit den sogenannten Aufträgen, die ihr auf der Battle-Royale-Karte erledigen könnt und so ähnlich wie Nebenmissionen funktionieren. Die zu erfüllenden Aufgaben unterscheiden sich in den verschiedenen Missionen und reichen von Kampfhandlungen bis hin zu weniger gefährlichen Tätigkeiten, wie etwa dem Knacken von Tresoren. Besonders die Aufträge "Safecracker", bei dem ihr Tresore mit C4 aufsprengt, und "Secure Intel" eignen sich am besten für das schnelle Leveln.

Laut Activision sollen besonders die Spieler profitieren und mehr Erfahrung erhalten, die neben Warzone 2.0 auch das neue Modern Warfare 2 spielen. Käufer des Shooters sollen von einem XP-Bonus profitieren. Diese "Premium XP" bekommen Spieler zusätzlich zu der normalen Erfahrung, die ihr nach jedem Match erhaltet und soll dabei höher ausfallen als der übliche XP-Fortschritt. Besitzer von Modern Warfare 2 profitieren ein ganzes Jahr lang von diesem Bonus. Auch in den Battle-Pass-Sektoren könnt ihr nach XP-Boosts Ausschau halten.

Ein Blick in die Zukunft

Sicher ist es nur eine Frage der Zeit, bis es endlich ein Doppel-XP-Wochenende in Call of Duty Warzone 2.0 gibt. Neben der klassischen Methode per Event ein paar Erfahrungspunkte dazuzuverdienen, gibt es auch andere Möglichkeiten, an denen sich Activision beim Battle-Royale bedienen könnte. So bietet Modern Warfare 2 etwa eine Kooperation mit einem Pizza-Lieferservice an. Bestellt ihr bei diesem Anbieter, erhaltet ihr für drei Stunden doppelte XP. Und was im einen Spiel ist, hat es bis zum anderen ja nicht mehr weit.

Wenn es Neuigkeiten dazu gibt, wie ihr an 2XP-Token herankommt und wann es ein XP-Event gibt, geben wir euch diese hier durch. Wir wünschen euch bis dahin viel Spaß mit Call of Duty Warzone 2.0.