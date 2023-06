Diablo 4: Der beste Zauberer Level Build – ein Feuerwand-Meer lässt die Welt brennen!

Spielprinzip, Stärken und Schwächen des Feuerwand Zauberer Level Build Der Spielstil des Feuerwand Zauberers ist im direkten Vergleich mit anderen Builds wie etwa dem Eissplitter- oder Zauberpeitschen-Build etwas… "verzögert" beschreibt es am besten. Das liegt vor allem daran, dass sich der volle Schaden erst kurz aufbauen muss. Sprich: Ihr müsst zuerst die Hydra beschwören, zwei bis drei Feuerwände hochziehen, eventuell das Inferno auslösen und noch mehr Feuerwände aktiv und passiv entzünden, bis der Schaden kommt. So lange rennt ihr im Kreis, um die Gegner im Feuer zu halten. Wenn der Schaden aber erst da ist, dann mit brachialer Gewalt. Und sobald die ersten Gegner sterben, gibt es hübsche kleine Kettenreaktionen, die alles in Schutt und Asche legt. Der Vorteil an dieser Spielweise ist, dass ihr eine "Fire-and-Forget" Taktik beim Farmen spielen könnt. Sprich: Ihr werft die Hydra und ein paar Feuerwände in einen Raum, teleportiert euch hinterher und sammelt den Loot ein. Bei härteren Gegnern müsst ihr eventuell die Überlebenden mit der Frostnova einfrieren und noch ein paar Feuerwände hochziehen oder auch den großen Cooldown "Inferno" anwerfen. Bei Progress – also, wenn ihr eure Limits austesten wollt – ist der Build ebenfalls effektiv, denn das Vorgehen ist dasselbe, nur, dass ihr euch im Kreis um die Hydra / die Feuerwände bewegt, um die Gegner ins Feuer zu locken. Dank Teleportation, Eisrüstung und Frostnova – das sind einige der stärksten defensiven Fertigkeiten in Diablo 4 in einem Build vereint – ist das Überleben für den Feuerwand Zauberer kein großes Problem. Anders sieht es dagegen beim Mana aus. Etwa auf halber Strecke zum Maximallevel wird der blaue Saft oft knapp werden, doch das lässt sich durch einen bestimmten Aspekt lösen, den ihr via einmaligen Dungeon-Besuch bekommt. Stärken Sehr hoher Flächenschaden gegen viele Gegner

Sehr hoher Einzelzielschaden gegen Elite und Bosse

Starke defensive Fähigkeiten

Gute Gegnerkontrolle

Gute Mobilität

"Fire and Forget"-Spielstil beim Farmen.

Das schönste Effektgewitter von allen Klassen Schwächen Sehr Abhängig von den richtigen Aspekten (Kodex der Macht)

Schwach gegen sehr mobile Gegner, die aus dem Feuer laufen

Kein direkter "ins Gesicht"-Schaden (Hyrda und Feuerwände müssen erst platziert werden)

Skillung für Feuerwand Zauberer Level Build - in welcher Reihenfolge ihr die Talente freischaltet Der fertige Talentbaum des Feuerwand Zauberer Level Build sieht zwar recht einfach aus, doch der Weg dorthin ist eine recht wilde Reise. Das liegt vorwiegend daran, dass zuerst die wichtigsten aktiven Fertigkeiten und ihre Verbesserungen freigeschaltet werden, ehe Modifikationen und passive Skills an der Reihe sind. Folglich springt man bei der Vergabe der Talentpunkte in der richtigen Reihenfolge häufig hin und her und schichtet auch mal Punkte oder ganze Talente um. Insgesamt könnt ihr 58 Talentpunkte ausgeben: 48 Punkte durch Stufenaufstieg und 10 Punkte durch Ansehen (Regionsfortschritte). Und so geht’s: Talent-

punkt Fertigkeit (Rang)

[Fähigkeitengruppe] Beschreibung 1 / 58 Elektropeitsche (1/5)

[Basisfertigkeiten] Der beste Basisskill für den Anfang, da er hohen Flächenschaden verursacht und Gegner betäuben kann. 2 / 58 Verbesserte Elektropeische

[Basisfertigkeiten] Doppelter Schaden ohne Mehrkosten, was will man mehr? 3 / 58 Feuerball (1/5)

[Kernfertigkeiten] Euer Mana könnt ihr für Feuerball ausgeben, der leicht aus der Bewegung abgefeuert werden kann und ordentlich Flächenschaden auf kleinen Raum verursacht. 4 / 58 Flackernde Elektropeitsche

[Basisfertigkeiten] Die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit hilft euch, um gefährlichen Angriffen auszuweichen und schneller voranzukommen. 5 / 58 Verbesserter Feuerball

[Kernfertigkeiten] Versucht, bei verteilten Gegnern, den Feuerball aus einer etwas größeren Entfernung zu wirken, um mehr Gegner zu treffen (⅓ bis ½ des Bildschirms). 6 / 58 Großer Feuerball

[Kernfertigkeiten] Der Direktschadens-Bonus bringt anfänglich noch nicht allzu viel, doch sobald ihr mehr "Verbrennungsschaden" austeilt, ändert sich das erheblich. 7 / 58 Teleportation (1/5)

[Defensive Fertigkeiten] Der beste Mobilitätsskill in Diablo 4, der euch sowohl im als auch außerhalb von Kämpfen viele gute Dienste leisten wird. 8 / 58 Eisrüstung (1/5)

[Defensive Fertigkeiten] Eine der stärksten defensiven Fertigkeiten im Spiel, die reaktiv als "Oh Shit"-Button oder proaktiv für mehr Mana (= mehr Zauber = mehr Schaden) genutzt wird. 9 / 58 Frostnova (1/5)

[Defensive Fertigkeiten] Eine der stärksten Kontroll-Fähigkeiten mit starken offensiven Potenzial in Kombination mit "Zersplittern". Setzt die Nova ein, wenn euch Gegner zu nahe kommen oder nachdem ihr euch in eine gegnerische Gruppe teleportiert habt. 10 / 58 Verbesserte Frostnova

[Defensive Fertigkeiten] Federt den größten Schwachpunkt der Frostnova, die lange Abklingzeit, etwas ab. 11 / 58 Mystische Frostnova

[Defensive Fertigkeiten] Ein sehr starker Schadensboost für euch und eure Mitspieler. 12 / 58 Hydra (1/5)

[Beschwörungsfertigkeiten] Hydra ist eine eurer zwei Hauptschadenfertigkeiten und ein "Fire-and-Forget"-Zauber. Stellt sie also regelmäßig auf, wenn ihr euch weiterbewegt, den Rest übernehmen die Schlangenköpfe. Zauberleiste Ersetzt "Feuerball" durch "Hydra" Ihr habt mehr aktive Fähigkeiten als Platz in der Zauberleiste. Das ist an diesem Punkt so gewollt, also kickt Feuerball raus und zieht Hydra rein. 13 / 58 Verbesserte Hydra

[Beschwörungsfertigkeiten] Wenn ihr beim Wirken über 80 % Leben habt, hat die Hydra 4 statt 3 Köpfe. Das ist eine ordentliche Schadenssteigerung. 14 & 15 / 58 Hydra (3/5)

[Beschwörungsfertigkeiten] Der Schaden jedes Hydra-Kopfes steigt von 12 % auf 13 % / 14 %. Level 15 Verzauberung -> Feuerball

[Verzauberungen] Mit Stufe 15 könnt ihr die Vorrangige Quest "Vermächtnis der Magier" abschließen und eure erste Verzauberung wählen. Die Details dazu findet ihr hier: Verzauberungen beim Feuerwand Zauberer Level Build. 16 / 58 Verbesserte Eisrüstung

[Defensive Fertigkeiten] Die erhöhte Manaregeneration ist ein starker indirekter Schadensboost, da ihr mehr Zauber wirken könnt. 17 / 58 Feuerwand (1/5)

[Beherrschungsfertigkeiten] Euer wichtigster Schadenszauber, der eine lange, schmale Feuerwand erzeugt, die darin befindliche Gegner verbrennt. Setzt so viele Flammenwände wie möglich ein und passt eure Position stets so an, dass Gegner immer im Feuer stehen. 18 / 58 Verbesserte Feuerwand

[Beherrschungsfertigkeiten] Starker Schadensboost für eure Feuer-Schaden-über-Zeit-Effekte, von denen ihr einige habt. 19 / 58 Feuerwand des Magiers

[Beherrschungsfertigkeiten] Gleicht den größten Schwachpunkt der Feuerwand etwas aus (Gegner müssen im Feuer stehen). 20 - 23 / 58 Feuerwand (5/5)

[Beherrschungsfertigkeiten] Erhöht den Schaden von Feuerwand auf 22 % / 24 % / 26 % / 27 %. 24 / 58 Inferno (1/5)

[Ultimative Fertigkeiten] Fungiert als DMG-Cooldown, wenn viel Schaden für viele / schwierige Gegner gefragt ist. Zauberleiste Ersetzt "Frostnova" durch "Inferno" Da eure Zauberleiste voll ist, müsst ihr Frostnova kurzzeitig aus der Leiste werfen. Keine Sorge, zwei Talentpunkte später holt ihr sie zurück! 25 / 58 Oberstes Inferno

[Ultimative Fertigkeiten] Durch das regelmäßige Zusammenziehen der Gegner wird Feuerwand erheblich effektiver. 26 / 58 Feuerball (2/5)

[Kernfertigkeiten] Mehr Schaden für die passive Explosion. Zauberleiste Ersetzt "Elektropeitsche" durch "Frostnova" Fortan verzichtet ihr auf Elektropeitsche als Mana-Generator und holt dafür die Frostnova in die Leiste zurück. Die Zauberrotation sieht nun so aus: Hydra → Frostnova → Feuerwand, bis kein Mana → Inferno → Feuerwand, bis alle Gegner tot. Umverteilung Wechselt "Flackernde Elektropreitsche" zu "Überlegendes Inferno"

[Basisfertigkeiten] zu [Ultimative Fertigkeiten] Da Elektropeitsche nicht mehr zum Einsatz kommt und ihr nur 2 Punkte bei den Basisfertigkeiten benötigt, wandert dieser Talentpunkt zu "Überlegendes Inferno". Aspekt Wunderkinds Aspekt In Standardsituationen sollten die ersten drei Schritte der oben genannten Rotation ausreichen. Wenn ihr aber mehrere Kämpfe aneinander reiht (Chain Pulls) oder gegen stärkere Gegner kämpft (Elite / Bosse), kann das Mana knapp werden. Dieses Problem löst ihr mit "Wunderkinds Aspekt". Die Details dazu findet ihr hier: Die besten Aspekte für den Feuerwand Zauberer Level Build. 27 / 58 Feurige Woge (1/3)

[Ultimative Fertigkeiten] Hilft bei der Managenerierung und gewährt Zugang zu "Endloser Scheiterhaufen". 28 / 58 Endloser Scheiterhaufen (1/3)

[Ultimative Fertigkeiten] Erhöht passiv euren Schaden. Bei Elite-Gegnern und Bossen sehr hilfreich. 29 - 31 / 58 Wärme (3/3)

[Ultimative Fertigkeiten] Eure wichtigste Quelle für eure Selbstheilung. Level 30 Verzauberung -> Feuerwand

[Verzauberungen] Mit Stufe 30 könnt ihr eure zweite Verzauberung auswählen. Die Details dazu findet ihr hier: Verzauberungen beim Feuerwand Zauberer Level Build. 32 & 33 / 58 Hydra (5/5)

[Beschwörungsfertigkeiten] Der individuelle Schaden der Hydra-Köpfe auf 15 % / 17 %. 34 / 58 Zersplittern (1/1)

[Zentrale passive Fertigkeiten] Leider sind "Verbrennen" und "Esus Wildheit" sehr schwach, daher ist "Zersplittern" die beste Wahl. Durch den passiven Effekt explodieren eingefrorene Gegner für 25 % des Schadens, den ihr ihnen im eingefrorenen Zustand zugefügt habt, wenn der Eingefroren-Effekt endet oder der Gegner stirbt. Das kann zu gewaltigen Kettenreaktionen führen, die einen mit Monstern gefüllten Bildschirm mit einem Schlag vernichten. Durch "Zersplittern" ändert sich auch die Rotation bei normalen und Elitegegnern: Hydra → Inferno → Frostnova → Feuerwand, bis alle Gegner tot. Bei einzelnen Bossen, bei denen ihn nicht von Zersplittern-Kettenreaktionen profitieren könnt, solltet ihr die alte Rotation verwenden, um mehr Feuerwände zu erzeugen. 35 / 58 Beschworene Hydra

[Beschwörungsfertigkeiten] Ein weiterer Baustein für die Fertigkeiten, die Synergien mit Verbrennungsschaden eingehen und somit euren Schaden erhöhen. 36 / 58 Ausrichtung der Elemente (1/3)

[Beschwörungsfertigkeiten] Nette Schadensreduktion bei Elite-Gegnern, deutlich wichtiger ist aber der Zugang zu "Manaschild" und "Schutz". 37 - 39 / 58 Schutz (3/3)

[Beschwörungsfertigkeiten] Da ihr nur Fertigkeiten mit Abklingzeit verwendet, werdet ihr recht häufig von der Barriere geschützt. 40 / 58 Verbesserte Teleportation

[Defensive Fertigkeiten] Verkürzt die lange Abklingzeit des Teleport etwas, denn ihr werdet euch öfter durch Gegner teleportieren, als gedacht. 41 / 58 Schimmernde Teleportation

[Defensive Fertigkeiten] Damit erhält Teleport auch eine defensive Komponente, die euch reaktiv (bei starken laufenden DoTs) oder proaktiv (unvermeidliche Attacken) das Leben retten kann. 42 - 45 / 58 Frostnova (5/5)

[Defensive Fertigkeiten] Die verringerte Abklingzeit ist essenziell für die Gegnerkontrolle und "Zersplittern". 46 - 48 / 58 Glaskanone (3/3)

[Defensive Fertigkeiten] Eure Verteidigung & Selbstheilung sollte nun gut genug sein, dass ihr dieses zweischneidige Talent mitnehmen könnt. 49 / 58 Innere Flamme (1/3)

[Beherrschungsfertigkeiten] Mehr passiver Schaden, wenn ihr über 80 % Leben habt, und Zugang zu "Lähmende Flammen"! 50 - 52 / 58 Lähmende Flammen (3/3)

[Beherrschungsfertigkeiten] Wichtige Gegnerkontrolle und nützlich zum Kiten. 53 & 54 / 58 Innere Flamme (3/3)

[Beherrschungsfertigkeiten] Erhöht den Schadensbonus von "Innere Flamme" auf 6 % / 9 %. 55 - 57 / 58 Manaschild (3/3)

[Beherrschungsfertigkeiten] Dieser Schadensreduktion-Bonus ist im Kampf nahezu immer aktiv. 58 / 58 Endloser Scheiterhaufen (2/3)

Diese aktive Fähigkeiten werden Feuerwand Zauberer Level Build eingesetzt Der Feuerwand Zauberer Level Build ist recht ungewöhnlich, da ihr hier acht aktive Fähigkeiten / Talente mitnehmt, während die meisten anderen Klassen mit sechs auskommen. Und das aus einem einfachen Grund: die Zauberleiste hat nur Platz für 6 Fähigkeiten. Wieso also hat dieser Build acht? Das hängt mit der zwei Verzauberungsplätzen der Klassen-Mechanik zusammen. Hier könnt ihr zwei aktive Fertigkeiten als passive Buffs einsetzen, die – ihr ahnt es – von den investierten Talentpunkten weiterhin profitieren. Der Feuerwand Zauberer Level Build hat also eine Basisfertigkeit, die später nicht mehr benutzt wird, eine Kernferigkeit, die später in den ersten Verzauberung-Slot wandert, drei defensive Fertigkeiten, die für das Überleben und die Gruppenkontrolle des Zauberers zuständig sind, eine Beschwörungs- sowie eine Beherrschungsfertigkeit, die beide für den gigantischen Schaden des Builds sorgen und noch eine Ultimative Fertigkeit, die den Schaden in noch höhere Sphären katapultiert. Die restlichen Talentpunkte wandern in die Verbesserungen der aktiven Fertigkeiten sowie in zahlreiche passive Talente, die den Schaden, die Verteidigung und die Gegnerkontrolle verbessern. Hier die Übersicht über die aktiven Skills: Basisfertigkeit: Elektropeitsche, später keine Kernfertigkeit mehr Auch wenn die Elektropeitsche mit Patch 1.0.2d für Diablo 4 generft wurde, ist der Zauber weiterhin der beste Basisskill für den Einstieg, da er hohen Flächenschaden verursacht und dank Verbesserung Bewegungsgeschwindigkeit gewährt. Der einzige Nachteil ist, dass es eine Nahkampfattacke ist, doch da die Monster zu Beginn kaum Schaden verursachen, spielt das keine große Rolle. Später, wenn ihr das "überlegene Inferno" beherrscht, fliegt Elektropeitsche komplett aus der Zauberleiste, da ihr den Slot für andere Zauber benötigt. Der Build funktioniert ab diesem Zeitpunkt dann ohne eine Basisfertigkeit, was recht ungewöhnlich ist. Der Vorteil daran: Ihr habt nur noch starke Zauber in der Leiste. Dem gegenüber stehen zwei investierte Talentpunkte, die nichts bringen, außer alle nachfolgenden Fertigkeiten-Gruppen freizuschalten. Kernfertigkeit: Feuerball, später als Verzauberung Zu Beginn eurer Reise ist der Feuerball euer wichtigster Schadenszauber (weil einziger Mana-Spender). Es ist ein einfacher, direkter Schadenszauber, bei dem ihr einen Feuerball auf eure Gegner schleudert, der in einem kleinen Bereich für einigen Schaden explodiert. Durch Verbesserungen erhöht sich der Explosionsradius und fügt zusätzlichen Schaden zu. Den aktiven Feuerball werdet ihr nicht allzu lange verwenden, denn sobald ihr die "Verzauberungsplätze" freigeschaltet und den Zauber "Feuerwand" erlernt habt, fliegt der Feuerball-Skill aus eurer Zauberleiste heraus und wandert stattdessen in den ersten Verzauberungsplatz. Er wird also zu einer passiven Fähigkeit, durch die sämtliche getötete Gegner in einem Feuerball explodieren. Das ist ein gewaltiger Schadensboost, da schnell ganze Kettenexplosionen entstehen können. Defensive Fertigkeiten: Teleportation Der Teleport war und ist der beste Mobilitätsskill in Diablo 4 und eine feste Größe des Feuerwand Zauberers - selbst im Endgame! Im Kampf nutzt ihr den Teleport, um euch für eure Attacken zu positionieren, gefährlichen Situationen / Attacken zu entkommen und um – das richtige Timing vorausgesetzt - Kontrolleffekte auszuhebeln, da ihr kurzzeitig unaufhaltsam werdet. Außerhalb des Kampfes reist ihr damit schneller durch Sanktuario, überspringt Klippen und Abgründe und teleportiert euch durch Wände, was vor allem in Dungeons sehr zeitsparende Abkürzungen und sichere Kämpfe ermöglicht (Hydra / Feuerwand stellen und weg teleportieren). Defensive Fertigkeiten: Eisrüstung Die Eisrüstung gehört zu den besten defensiven Fähigkeiten im Spiel, da sie mit 6 Sekunden recht lange anhält und euch eine massive Barriere gewährt, die sich zusätzlich aufladen lässt, solange ihr Schaden verursacht und die Barriere aktiv ist. Durch Verbesserungen erhöht sich zudem eure Manaregeneration um 25 %, was indirekt euren Schadensoutput erhöht. Die Eisrüstung solltet ihr immer dann anwerfen, wenn euch Gegner auf die Pelle rücken oder wenn Elitegegner / Bosse gefährliche Fähigkeiten einsetzen und der Teleport nicht bereit ist. Ihr könnt sie auch proaktiv verwenden, wenn ihr von vornherein wisst, dass gleich viel Mana / eine starke Verteidigung gefragt sind. Defensive Fertigkeiten: Frostnova Frostnova ist eine der stärksten Kontroll-Fähigkeiten im Spiel. Sie erzeugt eine Eiswelle (etwa so groß wie 1⁄3 des Bildschirms), die alle Gegner rund um den Zauberer 3 Sekunden lang einfriert. Sprich: Sämtliche Gegner können sich nicht mehr bewegen und keine Angriffe mehr ausführen. Zudem erleiden sich durch den "eingefroren"-Status erhöhen Schaden durch bestimmte Frostzauber und Angriffe. Davon habt ihr als Feuerwand Zauberer zwar keine, doch eure Mitspieler vielleicht. Durch Verbesserungen könnt ihr die relativ lange Abklingzeit von Frostnova reduzieren, indem ihr eingefrorene Ziele tötet (1 Sek pro Gegner, max. 4 Sek.), und Gegner verwundbar machen - normale Monster 4 Sekunden und Bosse sogar 6 Sekunden, was ein gewaltiger und sehr langanhaltender Schadensboost ist. Die Frostnova könnt ihr – wie die Eisrüstung – sowohl defensiv als auch offensiv einsetzten. Defensiv, wenn euch zu viele Gegner umzingeln oder wenn ihr zu viel Schaden erleidet. Offensiv, wenn ihr euch beispielsweise mit Teleport mitten in eine Gruppe teleportiert, alle Gegner einfriert und dann mit euren Angriffszaubern die Hölle losbrechen lasst. Beschwörungsfertigkeit: Hydra Hydra ist eure erste Hauptschadensfähigkeit und ein "Fire-and-Forget"-Zauber, denn einmal beschworen, ballern die Schlagenköpfe automatisch auf alles, was in ihrer Reichweite befindet. Die Schadenszahlen der einzelnen Hydra-Köpfe sind zwar eher niedrig, allerdings summiert sich das bei einzelnen Zielen wie Elitegegnern und Bossen schnell auf und genau dafür sind sie auch da: Einzelzielschaden. Zudem sind die Hydra-Köpfe recht lange aktiv und kosten kaum Mana, was ihren Schaden fast gratis macht. Durch Verbesserungen kommt ein weiterer Schlangenkopf hinzu, solange ihr beim Wirken gesund seid (über 80% Trefferpunkte), und sie fügen zusätzlichen Verbrennungsschaden zu. Beherrschungsfertigkeit: Feuerwand Die Feuerwand ist euer bester und wichtigster Schadenzauber. Wie der Name bereits sagt, erzeugt ihr für acht Sekunden eine sehr lange, aber schmale Wand aus Feuer, die Gegner, die darin oder in ihrer unmittelbaren Nähe stehen, für Feuerschaden verbrennt. Durch Verbesserungen erhöht sich der Verbrennungsschaden von Gegnern im Wirkungsbereich der Feuerwand um 25 % und lasst sie für drei weitere Sekunden brennen, wenn sie die Feuerwand verlassen. Feuerwand hat zwei Nachteile: Sie ist zum einen schmal und unbeweglich, was bedeutet, dass sie nutzlos ist, wenn kein Gegner im Feuer steht. Zum anderen erfolgt der hohe Schaden im Verlauf von 8 Sekunden, wodurch das volle Potenzial bei kurzen Kämpfen oder wenn Gegner aus dem Feuer laufen nicht ausgeschöpft werden kann. Kurze Kämpfe sind kein Problem, solange die Gegner sterben. Nicht im Feuer stehende Gegner dagegen schon. Ihr gleicht das durch mehrere Feuerwände, eurer Positionierung sowie Verbesserungen, die Gegner nach dem Verlassen der Feuerwand kurz weiter brennen lassen, wieder aus. Ultimative Fertigkeit: Inferno Inferno macht seinen Namen alle Ehre und verursacht sehr hohen Schaden. Mit Verbesserungen zieht die beeindruckende Schlange zudem alle Feinde regelmäßig in ihrer Mitte zusammen, was die Effektivität der Feuerwände stark erhöht, und entfernt sämtliche Manakosten für alle Feuerzauber, wodurch Hydras und Feuerwände gezaubert werden können, was der Zauberstab hergibt. Eigentlich ist Inferno das perfekte Werkzeug, um große Gegner-Gruppen auf einen Punkt zu konzentrieren und dann mit Feuerwänden abzufackeln. Genau das macht ihr auch, allerdings nur bei schwierigen Elitegegnern und Bossen, denn die relativ lange Abklingzeit von 45 Sekunden macht euch in den meisten Standardsituationen einen Strich durch die Rechnung. Am besten spart ihr euch Inferno als DMG-Cooldown für harte Kämpfe auf. Bei einfachen Farmen könnt ihr Inferno aber auch so oft wie möglich einsetzen. Zurück zum Diablo 4: Feuerwand Zauberer Level Build Inhaltsverzeichnis

Welche Verzauberungen und Fertigkeiten-Passivversionen beim Feuerwand Zauberer Level Build gewählt werden Der Feuerwand Zauberer Level Build bekommt einen gewaltigen Powerschub, sobald ihm die zwei sogenannten Verzauberungsplätze zur Verfügung stehen. Selbige erlauben es, aktive Fertigkeiten als "Passivversionen" auszuwählen, die das Schadenspotenzial enorm erhöhen und – wenn richtig gewählt – auch vorhandene Schwächen eines Builds ausgleichen können. Den ersten Verzauberungsplatz könnt und solltet ihr mit Stufe 15 freischalten, indem ihr die Vorrangige Quest "Vermächtnis der Magier" absolviert, die automatisch in eurem Tagebuch landet. Den zweiten Platz erhaltet ihr, wenn ihr Stufe 30 erreicht. Die Verzauberungsplätze erlauben viele verschiedene Boni, doch als Feuerwand Zauberer nutzt ihr beim Leveln nur zwei fixe Fertigkeiten-Passivversionen: Verzauberungsplatz 1: Feuerball



Ihr habt euch sicher gewundert, wieso die Talentpunkte für Feuerball im Talentbaum verbleiben, obwohl die Fähigkeit keinen Platz in der Zauberleiste hat. Der Grund dafür ist, dass ihr den Feuerball als passiven Effekt verwendet, wo er ebenfalls von den vergebenen Talentpunkten profitiert. Der passive Effekt von Feuerball - alle getöteten Gegner explodieren für 50 % Schaden – gleicht den größten Schwachpunkt der Hydra aus, nämlich den geringen Schadensoutput im Kampf gegen viele Gegner. Sobald sie nun ein Monster tötet, führt die Explosion durch das Feuerball-Passiv dazu, dass weitere Monster hohen Schaden erleiden und ebenfalls (bald) sterben, was weitere Explosionen auslöst. So ergibt sich schnell eine Kettenreaktion, die große Gegnerhorden niederstrecken - insbesondere, wenn weitere Schadenfähigkeiten das Ableben der Monster beschleunigen.

Der passive Effekt von Feuerwand - jedes Mal, wenn ein Gegner Verbrennungsschaden erleidet, besteht eine Chance von 5 %, dass 3 Sek. lang 2 Feuerwände unter ihm erscheinen – ist ein direkter Schadensbuff eurer wichtigsten Schadensfähigkeit, indem es noch mehr Feuerwände erzeugt. Die 5%ige Chance hört sich zwar gering an, doch ihr teilt viel Verbrennungsschaden durch "Feuerwand", "Beschworene Hydra" und "Inferno" aus, die zusätzlich durch passive Talente wie "Endloser Scheiterhaufen" verstärkt werden.