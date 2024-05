EA FC 24 Ultimate TOTS kommt Freitag – Alle Leaks und Infos zu den Profis

Das Ende des Team der Saison-Event rückt näher und wie üblich kommt „das Beste“ – FC 24 Ultimate TOTS – zum Schluss. Das Ultimate TOTS wird am Freitag (31. Mai 2024) vorgestellt, ist allerdings kein neues Team, sondern eine Art „Best of“ aus allen bisherigen Liga-Teams. Wie üblich, verraten Leaker und Data Miner vorab die Profis, die dabei sein sollen, und bislang sieht es so aus, als ob man vielversprechende Chancen hat, hochkarätige TOTS-Karten aus Pack zu ziehen. Wir stellen euch nachfolgend alle bislang geleakten Spieler und Spielerinnen vor und aktualisieren die Seite, wenn EA die offiziellen Teams enthüllt.

Das offizielle Ultimate TOTS erscheint am Freitag, dem 31. Mai 2024 um 19:00 Uhr, doch wie üblich gibt es bereits jetzt einige Leaks von bekannten und verlässlichen Data Minern und Leakern wie Fut Police, Fut Sheriff, FifaTradingRomania und Co., die die ersten Profis enthüllen. Nachdem es sich um einen Re-Release der bisherigen TOTS-Karten der Profis handelt, ist auch schon bekannt, welche Werte sie mitbringen. Wir listen euch im Anschluss alle bislang geleakten Ultimate TOTS-Spieler auf, denkt aber daran, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt, die sich als falsch erweisen können.

Wie viele Spieler im FC 24 Ultimate TOTS landen werden, ist bislang nicht bekannt. Laut Data Minern wird es über 30 Karten geben, die Frage hierbei ist jedoch, ob das insgesamt oder jeweils für ein Herren-Team und ein Frauen-Team gilt. Wir gehen im Moment davon aus, dass es ein Herren-Team und ein Frauen-Team mit den bisherigen Teamgrößen gibt, also 15 Spieler plus ein paar TOTS Moments-Karten sowie ein paar Squad Building Challenges- / Objectives-Spieler das Herren Ultimate TOTS bilden.

In der achten und letzten Event-Woche gibt es mit dem Ultimate TOTS noch einmal ein Wiedersehen mit den besten Spielern aus allen bisherigen Teams. Konkret bedeutet das, dass die Crème de la Crème aus der Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga und Serie A noch einmal in einem ultimativen Team zusammenwürfelt. Auch die Spieler allen fünf Mixed League TOTS mit ihren TOTS Plus-Karten sind dabei, dafür aber keine Karten aus der TOTS Live Promo und der TOTS Warm Up-Promo.

FC 24 Ultimate TOTS Leaks (Frauen): Diese Spielerinnen sollen dabei sein

Natürlich werden im Ultimate TOTS auch einige der besten Spielerinnen wiederfinden, die im BWSL-, Frauen-Bundesliga-, D1 Arkema-, Liga F- und Serie A Femminile-Team bereits ausgezeichnet wurden. Damen aus der TOTS Live und TOTS Warm Up Series-Promo sind allerdings nicht dabei. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Anteil an Spielerinnen wie bei den bisherigen Liga-TOTS ausfällt, also 11 Damen das Frauen-Ultimate-TOTS bilden, das von ein paar SBC-Spielerinnen begleitet wird.

Das offizielle Ultimate TOTS kommt am Freitag, dem 31. Mai 2024 um 19:00 Uhr (zusammen mit den Herren) und dank Leaks von bekannten und verlässlichen Data Minern wie Fut Police, Fut Sheriff, FifaTradingRomania und Co. sind auch bereits ein paar Spielerinnen bekannt, die im Ultimate TOTS erscheinen sollen. Da es sich zudem um Re-Releases der bisherigen TOTS-Karten handelt, sind auch ihre Werte bekannt, am Ende stellt sich also nur die Frage, ob die Vorhersagen auch zutreffen werden.

Spielerin Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) PlayStyle+ & PlayStyles POS Verein Caroline Graham Hansen 97 / 5★SB / 5 ★SF

(Liga F TOTS-Karte)

/ 5★SB / ★SF (Liga F TOTS-Karte) 90 / 5★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Angeschn. Schuss (↑)

PS+ 2 = Raserei (neu)

PS+ 3 = Flair (↑)

PS#1 = Powerschuss (neu)

PS#2 = Harter Pass (neu)

PS#3 = Technik

PS#4 = First Touch

PS#5 = Tricks (↓)

PS#6 = Schneller Schritt

PS#7 = Trivela RF (RM) FC Barcelona Tabitha Chawinga (+) 96 / 5 ★SB / 5 ★SF

(Frauen-Bundesliga TOTS-Karte)

/ ★SB / ★SF (Frauen-Bundesliga TOTS-Karte) 81 / 3★SB / 2★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Angeschn. Schuss (↑)

PS+ 2 = Tricks (neu)

PS+ 3 = Schneller Schritt (↑)

PS#1 = Powerschuss (neu)

PS#2 = Schnittstellenpass (neu)

PS#3 = Technik (neu)

PS#4 = Raserei

PS#5 = Akrobatisch (neu) ST (MS, LF) Paris Saint-Germain

